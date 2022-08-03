مشاهير يهنئون شهاب "ملح إنستغرام" ببلوغه 21 عامًا

حرص عدد من المشاهير على تقديم التهاني لنجم مواقع التواصل الاجتماعي، إيراني الأصل، شهاب مرتضى غفوري، الشهير بـ ”ملح إنستغرام“، بمناسبة عيد ميلاده الـ 21 الذي يصادف، اليوم الأربعاء.

ونشر ”شهاب“ عبر حسابه على ”سناب شات“ مجموعة من التهاني التي قدمها له فنانون ومشاهير خليجيون وعرب بمناسبة عيد ميلاده.

وتنوعت التهاني التي تم تقديمها لـ ”شهاب“ بين التمنيات له بحياة سعيدة وبين من قدَّم له مقتطفات من أغانٍ كإهداء له بهذه المناسبة.

وكان من بين المهنئين: الفنانة البحرينية حنان رضا، والفاشنيستا الكويتية نهى نبيل، وروان بن حسين، والفنانة العراقية شذى حسون، والمطربان العراقيان مصطفى العبدالله وعلي جاسم، والفنان الكويتي عيسى المرزوق، والإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، وزوجها الإعلامي أحمد خميس.

وكان شهاب قد وثَق لحظة شرائه بعض الحاجيات الخاصة لعيد ميلاده، وطالب متابعيه بانتظار حفلة عيد ميلاده التي سيقيمها ويوثقها عبر حسابه.

ويعود أصل شهاب إلى إيران، وهو من مواليد، أغسطس/آب 2001، في دولة الكويت، وحصد فيها شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة تقليده المشاهير بطريقة كوميدية، إضافة إلى موهبته في الغناء.

وكان حكم صدر بحق شهاب قبل نحو عامين بإبعاده عن الكويت، بتهمة مخالفة الآداب العامة.

ويثير شهاب على الدوام الجدل بفيديوهاته والقصص التي يعرضها عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، والتي تشاركه فيها في كثير من الأحيان جدته ونساء من أقاربه.

ويذكر أن أزمة اشتعلت بين شهاب والفنانة والفاشنيستا السورية مروة راتب، منذ مطلع حزيران/ يونيو الماضي، إثر تقليده لها بطريقة استفزتها ودفعتها للتهديد بمقاضاته وجدته.

وقام شهاب بوضع ”إسفنجات“ على جانبي ساقيه، وذلك في محاكاة لمظهر مروة، مرفقًا صوتها على الفيديو، كما قام بتصوير جدته وهي تقوم بتقليدها بشكل ساخر وقد وضعت على جوانب فخذيها ”إسفنجات“ كذلك.

وأثار الفيديو استياء مروة التي هاجمت شهاب ووجهت له الشتائم في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على ”سناب شات“.

وتوعدت مروة حينها بمقاضاة شهاب وجدته وزجهما في السجن، رغم محاولات شهاب وإعلانه أكثر من مرة الاستعداد للاعتذار منها، ومطالبته بأن تعفو عن جدته التي تعرضت لوعكة صحية، وفق زعمه.

وأعلنت مروة لاحقًا تنازلها عن القضية التي رفعتها ضد جدّة شهاب، مؤكدة أن ”أصلها الطيب“ يمنعها من مقاضاة سيدة ثمانينية رغم إساءتها.

وحاول شهاب أكثر من مرة الاعتذار من مروة وطلب السماح منها، إلا أنها رفضت ذلك واتهمته بأنه ”يتعمد تقليدها واستفزازها والاعتذار منها بحثًا عن الشهرة“.