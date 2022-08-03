"شهاب ملح إنستغرام" يصدم متابعيه بردة فعله على إهداء شذى حسون

صدم المشهور الإيراني شهاب مرتضى غفوري المعروف بلقب ”شهاب ملح إنستغرام“ متابعيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بردة فعله على مقطع أهدته إياه الفنانة العراقية شذى حسون بمناسبة عيد ميلاده.

وظهر ”شهاب“ في مقطع للتعليق على مقطع إهداء شذى حسون وقد أخذ بلطم وجهه عدة مرات ومحاولة البكاء والتعبير عن الصدمة المفتعلة والمبالغ فيها، كما وصفها متابعون كثر علقوا على المقطع.

ونشر شهاب ”ملح إنستغرام“ مقطعه مرفقًا بمقطع شذى حسون والذي قالت فيه: ”شهوبة الغالي كل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية“.

وعلّق شهاب على مقطعه الشخصي الذي نشره، قائلًا: ”بموت بمووووت.. حياتي ونبض قلبي شذى حسون.. أنتِ عيد ميلادي“.

واستنكر متابعو شهاب عبر ”إنستغرام“ ردة فعله التي لا تليق برجل، على حد وصفهم.