الشاعر السعودي ناصر الرزيني يتعرض لأزمة صحية ويهجو "مشاهير التواصل"

كشف الشاعر والفنان السعودي المعروف ناصر الرزيني أحد مشاهير ”سناب شات“ في المملكة، عن تعرضه لظروف وأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وقال الرزيني في مقطع فيديو جديد له عبر حسابه على ”سناب شات“ أن تلك الظروف كانت سببًا في ابتعاده عن الظهور والتواصل مع متابعيه خلال الفترة الماضية.

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وكان الرزيني بالتوازي مع ذلك قد نشر منشورًا عبر حسابه قال فيه: ”الله يجزاكم الخير على سؤالكم ويحفظكم جميعًا يا غاليين، وعكة بسيطة وإن شاء الله أنها عدت والحمدلله، وأحتاج دعواتكم فقط الله يسعدكم“.

ونشر كذلك الشاعر السعودي مقطعًا وهو يتلقى العلاج وقد تم وصله بجهاز للتنفس، وقال فيه: ”قالولي لازم تخلص هذه كاملة“، في إشارة لأسطوانة أكسجين كانت إلى جواره.

وقال في المقطع الجديد بعد تعافيه: ”أهلًا وسهلًا بالغاليين.. أولًا الله يبيض وجوهكم على سؤالكم، والله يجزاكم الخير على اهتمامكم ورسائلكم واتصالكم، سواء المتابعين أو الأقارب أو الأصدقاء أو كل من تربطني به علاقة“.

وأضاف: ”الله يكتب أجركم ويجزاكم الخير، وما أحببتم وأغليتم إلا إللي يغليكم، مريت، الفترة الماضية، بظروف صحية لكن الحمدلله“.

وفي مقطع آخر قال الرزيني إنه ”مرتاح ومبسوط وخلال الفترة الأخيرة لم يكن يستخدم هاتفه إلا للاتصال فقط، وفعليًا ابتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الوعكة الصحية، ثم قرر الراحة لمدة يومين“.

وكشف أنه يسكن بجوار الحرم، وأنه ينصح كل من يرغب بأن يغير من حياته، ويعمل تصفية للذهن، وأن يقترب من ربه أن يسكن في تلك المنطقة“.

وكان طيف واسع من متابعي ومحبي الشاعر والفنان السعودي الرزيني قد تساءلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سر غيابه، مطالبين إياه بالإفصاح عن ظروفه لطمأنتهم على وضعه.

من جهة أخرى، نشر الرزيني مقطعًا ألقى فيه قصيدة بعنوان ”عايف من الإعلام خيره وشره“ هجا فيها الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومشاهيرها، واعتبر أنها غيرت الواقع وتراجعت بسببه الأخلاق والمبادئ.