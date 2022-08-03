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"سمول كابتشينو" يتعرض للتجاهل خلال زيارة مركز تجاري في أبها
تاريخ النشر: 03 أغسطس 2022 20:36 GMT
تاريخ التحديث: 03 أغسطس 2022 21:05 GMT

"سمول كابتشينو" يتعرض للتجاهل خلال زيارة مركز تجاري في أبها

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً لأحد الأشخاص خلال قيامه بتصوير المشهور السعودي سعد العنزي صاحب لقب "سمول كابتشينو". وقال الشاب الذي صور المقطع،

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً لأحد الأشخاص خلال قيامه بتصوير المشهور السعودي سعد العنزي صاحب لقب ”سمول كابتشينو“.

وقال الشاب الذي صور المقطع، حسب ما يظهر من صوته في الخلفية، إن المشهور السعودي سعد العنزي جاء لزيارة مركز تجاري في أبها ولكنه تعرض للتجاهل من الناس.

وذكر الشاب أن ”سمول كابتشينو“ لم يجد أي اهتمام من الناس المتواجدين في المكان، فالتفت إلى المصورين وأخذ يبادلهم الحديث لتلافي الحرج.

وظهر سعد العنزي ”سمول كابتشينو“ في المقطع وقد أحاط به عدد من المصورين إلى جانب كاميراتهم، دون اتضاح ما إذا كان قد أحضرهم معه أو تواجدوا مصادفة في المكان خلال زيارته.

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع المقطع واتفقت آراء المعلقين على انتقاد المشاهير عموماً؛ بسبب الهالة التي يضفونها على أنفسهم على حد تعبير البعض.

وقال مغرد باسم ”بدر“ معلقاً: ”للأمانة في الجنوب إذا فيها مشهور أو جاها مشهور يسحبون عليه ولا يعطونه وجهه برافو عليهم“.

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وسخر مغرد صاحب حساب باسم ”خيال“ من المشهور السعودي قائلاً: ”بعد يوم تسمعه ينزل مقطع يقول طلعت من المكان بسبب الازدحام والتجمهر“.

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وقالت مغردة باسم ”فطوم السيف“ متسائلة: ”وين المعجبات اللي يصارخون إذا شافوه ويضمونه وتقبيلات والخيالات الوهمية اللي عايشها“.

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