شهد برمدا تهدد بمقاضاة من يستغل اسمها للإعلانات في مواقع التواصل

هددت الفنانة السورية شهد برمدا بمقاضاة من ينتحلون صفتها على مواقع التواصل الاجتماعي ويقومون بالترويج لمنتجات مزورة للنصب على الناس.

وكتبت برمدا عدة تدوينات على خاصية ”ستوري“ عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ حذرت خلالها من النصب باسمها، وقالت: ”في صفحة عم تبيع منتجات مقلدة باسمي لو سمحتوا انتبهوا أنا مالي أي علاقة فيهن.. وأي بوست تاني بينزل باسمي رح أرفع دعوى عليكن ونخربلكن بيتكن وشغلكن“.

وكانت الفنانة السورية التي دخلت عالم الغناء منذ طفولتها قد تزوجت مؤخرا من لاعب كرة القدم السوري أحمد الصالح.

وبدأ الإعلان عن ارتباطهما حينما نشرت برمدا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مجموعة صور من حفل خطوبتها الرسمي عقب أسابيع من إعلانها الارتباط بالرياضي السوري.

وأرفقت الفنانة تلك الصور بمنشور وجهته إلى عريسها، قالت فيه: ”قديش منمر بمحطات حلوة بحياتنا ومنتمنى يوقف فينا الزمن عندا، بس فجأة منمشي بإرادتنا أو غصباً عنا لأنو بتطلع هالمحطة موالنا ومو مكاننا“.

وأضافت برمدا: ”ومنضل هيك لوقت ما نكتشف انو رب العالمين كان عم يحضرنا للمكان والشخص يلي بيليقو فينا وبروحنا وقلبنا“.

والفنانة شهد من مواليد حلب عام 1989، وبدأت مسيرتها الفنية في عمر صغير من خلال مشاركتها بمسابقات الأطفال الهواة في المدرسة.

وشهدت مسيرتها الفنية نقلة نوعية عقب مشاركتها في برنامج المسابقات الغنائي ”سوبر ستار“ في موسمه الثالث عام 2006، وأحرزت آنذاك المركز الثاني عقب منافسة مع الفنان السعودي إبراهيم الحكمي الذي أحرز المركز الأول.

وفي رصيد شهد، التي أتقنت أداء الأغاني الطربية لكبار الفنانين في العالم العربي ومنهم ميادة الحناوي، العديد من الأغاني الخاصة بها ومنها (بعد اللي صار، حالتي حالة)، كما شاركت في العديد من الحفلات داخل سوريا وخارجها.