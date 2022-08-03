تطورات الحالة الصحية للمغنية المصرية شاهيناز

غادرت المغنية المصرية شاهيناز المستشفى، اليوم الأربعاء، بعد تحسن حالتها الصحية من وعكة ألمت بها، الثلاثاء.

وكشف مدير أعمال شاهيناز في تصريحات صحفية تفاصيل الوعكة التي ألمت بها، مشيرا إلى أنها تعاني من آلام شديدة بالمعدة والقولون نتيجة ضغط العمل الذي تعرضت له مؤخرا بعد إحيائها أكثر من حفل غنائي.

وأضاف أن الأطباء قرروا خروجها من المستشفى على أن تلتزم بالعلاج المقرر لها، وأن تلتزم الراحة وتبتعد عن ضغط العمل لحين تعافيها.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنانة المصرية عبر ”فيسبوك“، صورة لها من على سرير المرض داخل المستشفى، خلال تلقيها العلاج.

وعلقت على الصورة قائلة: ”قدر الله وما شاء فعل الحمد لله على كل شيء دعواتكم بالشفاء“، لتتوالى بعدها تعليقات متابعي الفنانة المصرية، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

وكانت شاهيناز قد أعلنت اعتزالها الفن قبل سنوات وارتدت الحجاب، قبل أن تعود مرة أخرى للغناء وخلع الحجاب، وهو ما عرَّضها لهجوم العديد من الوسط الفني.