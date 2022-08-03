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"قعيد المجد" يسخر من "بيلا جاز" في لايف "تيك توك" ويتعرض لموقف محرج
تاريخ النشر: 03 أغسطس 2022 16:22 GMT
تاريخ التحديث: 03 أغسطس 2022 16:35 GMT

"قعيد المجد" يسخر من "بيلا جاز" في لايف "تيك توك" ويتعرض لموقف محرج

تعرض المشهور السعودي الشاب "قعيد المجد" لموقف محرج بعد سخريته من مواطنته المشهورة "بيلا جاز" التي كان يستضيفها خلال بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" الصيني. وكان

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

تعرض المشهور السعودي الشاب ”قعيد المجد“ لموقف محرج بعد سخريته من مواطنته المشهورة ”بيلا جاز“ التي كان يستضيفها خلال بث مباشر عبر تطبيق ”تيك توك“ الصيني.

وكان ”قعيد المجد“ يبحث في بداية البث عن أول ضيف يستضيفه في التحدي، ويطلب من متابعيه تشجيعه للتحدي مع فتاة، لتظهر أمامه المشهورة ”بيلا جاز“.

وتحدث ”قعيد المجد“ مع ”بيلا جاز“ عن تغير ملامحها، فقالت له إنها عملت ”سبراي تان“ في المنزل (تسمير للبشرة) ليطلق عليها وصلة من السخرية والاستهزاء.

وقال: ”.. أقسم بالله يا البنات أنكم تسووا أشياء خرابيط، أنا بكرة إذا تزوجت زوجتي بساويلها المكياج بنفسي“.

وبمجرد إنهاء تلك العبارة أزاحت بيلا الكاميرا ليظهر زوجها فارس في البث ويفاجئ ”قعيد المجد“ بسؤاله ”من الذي يفعل الخرابيط؟ اليوم ماني في الحمام فاضيلك“.

ووجد ”قعيد المجد“ نفسه في موقف محرج وحاول التهرب بشكل فكاهي من الصدمة التي تعرض لها بعد اكتشافه وجود فارس إلى جوار زوجته في البث.

وغيّر المشهور السعودي الشاب مسار حديثه بعدها ليشيد بالبنات ويدعو له بأن يحفظ الله له زوجته.

ويعتبر فارس وبيلا من الأزواج المشاهير عبر منصات التواصل الاجتماعي ويشاركان حياتهما مع متابعيهما، وتجمعهما هوايات مشتركة عديدة.

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