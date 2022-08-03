بعد صلح إلهام الفضالة وزهرة عرفات.. هيا الشعيبي تتحدث عن "الصلح والصداقة"

خرجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في فيديو مطول بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، لتتحدث فيه عن ”الصلح والصداقة“.

ويبدو أن ”الشعيبي“ ألمحت في حديثها بشكل غير مباشر إلى الصلح الذي تم مؤخرا بين الفنانتين إلهام الفضالة وزهرة عرفات.

وبدأت الفنانة ”الشعيبي“ مطلع كلامها بالقول إنها ترغب في الحديث عن ”الصلح والصداقة“، منوهة إلى ”ضرورة أن يتعلم الإنسان من أخطائه“. وشددت على ضرورة أن ”يتعلم الذين يقومون بظلم الآخرين والكيد بهم من أخطائهم“.

وأضافت أن ”من واجب الأصدقاء أن يعذروا بعضهم“، معلقة: ”مثلا في ناس يسوون عزيمة ما يعزمون فلانة(..)، ليش والله ما عزمتني ما وجبتني ما قلتلي تعالي بيتي، يمكن هذي اللي ما عزمت(..) يمكن ما عندها بيت سنع يستقبلكم مثل ما أنتم تستقبلونها يمكن ما عندها فلوس، فكل واحد ما يدري وش بقلب الثاني، فلا تظلموا، ولا تحطوا بقلبكم (كل الها ظروفه)، لا تسيؤوا الظن قبل لا تعرفون ظروف الآخرين“.

وتابعت الفنانة الكويتية بالقول: ”ممكن بالغلط تصير فالصلح حلو“.

وأكدت هيا الشعيبي على ضرورة أن ”يختار المرء أصدقاءه بعناية“، لافتة إلى أنها ”وثقت بصديقات بحياتها، واعتبرتهن كأخواتها، وأخلصت لهن، لكنها تلقت منهن إساءات“.

وأشادت ”الشعيبي“ بصديقات لها، مشددة على أنهن ”صديقاتها الحقيقيات“، وقالت إنهن فوجئن جميعا بصديقة أساءت لهن: ”نتفاجأ لما واحدة كانت تطعن بظهرنا تكلم فينا، تتفاجئين، ماكلين معاها، شاربين معاها، تتفاجئين ببعض الناس والبشر، عشرة عمر..“.

وأعلنت إلهام الفضالة قبل أيام عن صلحها مع الفنانة البحرينية زهرة عرفات، بعد خلاف سابق بينهما.

وكان خلاف حاد قد دبّ بين هيا الشعيبي ومواطنتها إلهام الفضالة بعد صداقة طويلة، لتتبادل كلتا الفنانتين الملاسنات والإساءات والقضايا.

وقد وقع خلاف سابق كذلك بين هيا الشعيبي وزهرة عرفات، لكن كانت ”الشعيبي“ قد أنهته باعتذار من الفنانة البحرينية.