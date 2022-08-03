بدور البراهيم تنفي وجود أي قضية ضدها

نفت خبيرة التجميل والمشهورة السعودية بدور البراهيم، وجود أي قضايا ضدها، بحسب ما راج في الفترة الأخيرة.

واستنكرت ”البراهيم“ رواج مثل هذا الخبر، ردا على سؤال متابعة استفسرت عن ما حصل في تطورات قضيتها، وإن كانت ستغلق حسابها في ”سناب شات“.

وشددت على أنها ”لم تشر إلى وجود أي قضية ضدها عبر حساباتها“، مبينة أن ”ما صدر منها من اعتذار سابق كان بسبب مشكلة بينها وبين أشخاص لا أكثر، إذ قذفها أشخاص فاضطرت لقذفهم، ما دفعها للخروج في فيديو وتقديم اعتذار“.

وعلقت في معرض ردها في ”سناب شات“: ”أول حاجة بالمنبر حقي بسنابي هذا عمري ما نزلت إن علي قضية، (..) اعتذاري هذاك اليوم لأشخاص قذفوني، وأنا ايش دخلني اشخاص قذفوني وغلطوا علي وغلطت عليهم، وقلت اذا انتوا غلطتوا علي فأنا مسامحتكم وإذا أنا غلطت عليكم اعتذر منكم“.

وعاودت ”البراهيم“ تأكيد عدم وجود أي قضية ضدها، مشددة بالقول إنها ”تتحدى وجود أي حساب موثق يقول إن هناك قضية عليها“. مؤكدة أنها ”مستعدة لمواجهة أي مقاطع فيديو أو صور تلمح إلى وجود قضية مرفوعة ضدها“.

وتزامنا مع حصول المشهورة أمل الأنصاري على حكم لصالحها ضد مشهورة أخرى، تداولت حسابات إخبارية أن المعنية في الحكم هي بدور البراهيم.

واكتفت حسابات إخبارية بترميز المشهورة المعنية بـ(ب، ب)، إذ قضت المحكمة بدفع المشهورة المعنية غرامة قدرها 20 ألف ريال (5400 دولار) وسجنها 15 يوما وإغلاق حسابها في ”سناب شات“ نهائيا.

وسبق أن نفت بدور البراهيم ما أشيع عن أنها المعنية في الحكم الذي حصلت عليه أمل الأنصاري، واصفة من تداولوا مثل هذه الشائعة بـ“الأذناب“.

ورغم ذلك، كانت ”البراهيم“ خرجت في مقطع فيديو عقب الحكم لصالح ”الأنصاري“، لتناشد فيه أشخاصا عدم السعي وراء ”قطع رزقها“.

وخرجت، آنذاك، معلقة أنها ”أم ولديها أطفال، وأنها مستعدة للاعتذار أمام الملأ، إذا كان ذلك ينقذ عملها لأجل أطفالها ووالدتها“. وتابعت بالقول: ”حتى لو أنا غلطت، ما توصل لمرحلة أحد يقطع رزق أحد بهالطريقة“.

كما استمرت بدور البراهيم لوقت طويل في الترويج لحساب بديل لها في ”سناب شات“، دون أن تكشف عن سبب ذلك.