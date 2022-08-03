"لكزس الرياض".. المشهور السعودي بندر بن ضاوي يرصد مبلغا ماليا لمن يجدها

أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بندر بن ضاوي عن فقدانه سيارة من نوع ”لكزس“ في العاصمة الرياض.

وشارك ”بن ضاوي“ تفاصيل عن سيارته عبر حسابه في ”تويتر“ في محاولة للعثور عليها، كما قام بإطلاق هاشتاغ ”لكزس الرياض“ في محاولة أخرى للوصول إليها.

وفقد المشهور السعودي سيارته قبل يومين، إذ كتب مواصفات السيارة، وأرفق صورتها، معلنا رصده مبلغا ماليا لمن يعثر عليها.

وجاء في تغريدة له أنه ”يرصد مبلغا ماليا قدره عشرون ألف ريال (5,400 دولار) لمن يعثر عليها“.

وأوضح في تغريدة له أن ”سيارته تعرضت للسرقة في حي الربيع بالرياض“.

ولم يكشف بندر بن ضاوي عن أي تفاصيل أخرى، لكن أحد المتابعين قال إن ”السيارة تعرضت للسرقة، وهي متوقفة، إذ إن سارقيها قاموا بتشغيلها وسرقتها“.

ولاحقا، قدم المشهور ”بن ضاوي“ شكره لمتابعيه مع صعود هاشتاغ ”لكزس الرياض“ عبر موقع التواصل ”تويتر“، في محاولة للوصول إلى سيارته.

وتفاعل عدد من المتابعين مع سرقة سيارة المشهور السعودي، وأكد الكاتب خالد السهلي العوفي: “ كاميرات ساهر في كل مكان ترصدك في الحزام والجوال والمسار ولو تحك خشمك جابوك وصوروك وأرسلوا صورتك على جوالك في برنامج ابشر في لحظات. وأنا واثق أن جهاز الأمن سوف يتمكن من العثور على السيارة المسروقة والقبض على من قام بالسرقة خلال زمن قياسي“.

فيما طالب مغرد آخر بإيضاح المزيد من التفاصيل بشأن السيارة: ”ياخي اعرف اعلن وحدد للناس ترى من صالحك تحدد نوع وفئة اللكزس وموديلها اما اللوحه اكيد السارق بيحط لوحه مسروقة اهم شي حدد الفئة والنوع والموديل“.

وكان بندر بن ضاوي قد فقد سيارته قبل يومين من الآن.