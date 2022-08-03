السعودية.. تعاطف واسع مع والدة "ريوف الخير" بعد وفاتها

أعلنت والدة صاحبة حساب ”ريوف الخير“ في موقع التواصل ”تويتر“ عن وفاتها، وذلك في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وكتبت والدة ”ريوف الخير“ عبر حسابها ذاته، تغريدة تعلن فيها عن وفاة ابنتها، بعد معاناة مع سرطان القولون.

واشتهر حساب ”ريوف الخير“ بمشاركة رحلتها في حفظ القرآن، حفاظا على حلم والدها بذلك.

وأعلنت ”ريوف الخير“ في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، عن معاناتها مع مرض السرطان، واستعدادها لإجراء العملية: ”اللهم إني استودعتك نفسي وصحتي فلا ترني فيهما مكروها ويا رب سهّل لي عمليتي يوم الثلاثاء، دعواتكم احتاجها“.

وقبل يومين كتبت تقول: ”بكره الصبح عمليتي إن شاء الله استئصال الورم بعد جلسات الكيماوي تمنيت أختم جزء النبأ قبل ذلك، لكن ربي ما كتب فلا تنسوا ريوف من خالص دعائكم إنها تطلع بالسلامة وتختم الجزء، وتحقق حلم والدها“.

وأكدت والدة ”ريوف الخير“ أنها توفَّت وذلك بعد ساعات من دخولها العملية. حيث تفاعل المئات مع الخبر، ناعين صاحبة الحساب.

ودأبت ”ريوف الخير“ في الأيام الأخيرة على استذكار والدها، الذي توفَّى قبل أقل من شهر من وفاتها.

وأعلنت الفتاة الراحلة عن وفاة والدها عبر تغريدة لها، تعود إلى الشهر الماضي: ”إنا لله و إنا إليه راجعون لله ما أعطى وله ما أخذ أبوي حبيبي وسندي وقدوتي استودعتك عند الخالق ارحم الراحمين .. أبوي في ذمة الله ادعوا له بالرحمه تكفوووون“.

وفي سلسلة تغريدات منذ وفاة والدها، استمرت ”ريوف الخير“ بالتعبير عن حزنها لرحيله وحنينها إليه وتصميمها على تحقيق أمنيته في حفظها الكامل للقرآن.

وكانت ”ريوف الخير“ أعلنت بعد وفاة والدها توقفها عن الذهاب لمركز حفظ القرآن، الذي اعتاد والدها إيصالها إليه، لكنها أعلنت قبل نحو أسبوعين عودتها للحفظ، تحقيقا لأمنيته.

وكتبت في تغريدة عبر حسابها: ”رسالة لحبيبي وسند قلبي أبي عبدالعزيز .. كيف أخبرك أني بديت أكمل مشوار حفظ القرآن مع معلمة عن بعد بس عشان ما أوقف،، ولكي أحقق حلمك إلي كنت طول عمرك تتمناه وتشوفني خاتمة وأنت أول من شجعني وأخذ بيدي لدار حضورية وتوديني و تنتظرني إلى ما اخلص“.