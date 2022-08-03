رباب كنعان تعلن عودتها للتمثيل

أعلنت الفنانة السورية المعتزلة رباب كنعان، استعدادها للعودة للتمثيل، مشيرة عبر حسابها على فيس بوك إلى جهود بذلها العديد من أصدقائها الفنانين والجمهور من أجل اتخاذها ذلك القرار.

وأضافت رباب كنعان: ”أتشكر كل الأساتذة الذين تواصلت معهم بشكل شخصي أو عبر وسطاء من أجل عودتي عن قرار الاعتزال في مجال التمثيل والطريقة الأنسب لي للعمل التي تتناسب مع محبة جمهوري وحرص فانزاتي على مستوى أعمالي ودعم كل الأصدقاء والمتابعين اللذين يرون مكانتي وامكاناتي“.

وتلقت الفنانة السورية العديد من المباركات من فنانين ونشطاء ومتابعين، فرحين بقرارها بالتراجع عن الاعتزال، مشيرين إلى أنها اتخذت القرار الصواب.

وفي أكتوبر 2020 فاجأت الفنانة السورية رباب كنعان، الجمهور والمتابعين لحسابها الخاص على موقع ”فيسبوك“، بإعلان اعتزالها الفن بشكل نهائي، دون أن تكشف السبب وراء ذلك.

وكتبت الفنانة السورية التي أكدت أن هذه الصفحة هي الوحيدة التابعة لها والتي تعلن من خلالها هذا الخبر: ”عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي“.

وأحدث هذا الخبر تفاعلا كبيرا بين متابعيها ومحبيها، وسط استغراب من جانب البعض بشأن هذا القرار، خاصة أنها لم تمهد له مسبقا أو تشير إلى أنها تفكر في الأمر، غير أن البعض تمنوا لها التوفيق والنجاح في حياتها.

وقدمت الفنانة السورية العديد من الأدوار الناجحة في الدراما السورية، حيث اشتهرت بشخصية ”مايا“ في مسلسل ”الفصول الأربعة“، بينما كانت آخر مشاركة فنية لها في المسرح كمخرجة مساعدة لمسرحية ”أدرينالين“.