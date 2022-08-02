النيابة المصرية ترفض منع حسام حبيب من السفر

رفضت النيابة العامة المصرية طلبا مقدما من المحامي ياسر قنطوش المستشار القانوني للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بمنع الفنان حسام حبيب من السفر إلى أن تنتهي التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بالنصب على موكلته.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد تقدمت مؤخرًا ببلاغ للنائب العام ضد حسام حبيب تتهمه خلاله بالنصب عليها، عبر استيلائه على سيارة بقيمة 3.25 مليون جنيه مصري (172 ألف دولار).

ونقل موقع القاهرة 24 المحلي عن مصدر خاص أن النيابة رفضت طلب دفاع الفنانة فيما تستكمل تحقيقاتها في ملف القضية وتبادل الاتهامات بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب على خلفية تبادل السب والقذف فيما بينهما.

على الجانب الآخر تقدم المحامي جميل سعيد المستشار القانوني للفنان المصري حسام حبيب ببلاغ للنائب العام المصري، ضد طليقة موكله الفنانة شيرين عبد الوهاب يتهمها خلاله بـ“السب والقذف“.

وقال محامي حسام حبيب في بلاغه، إن ”الفنانة المصرية اتهمت موكله بالسرقة، وقامت بسبّه وقذفه على الهواء مباشرة، على مرأى ومسمع من المواطنين“.

واستشهد جميل سعيد بنص ما قالته في تصريحات تلفزيونية، موضحًا أن موكله تعرض أيضًا للتشهير والتهديد العلني، لذلك اتخذ إجراءً قانونيًا ضد شيرين عبد الوهاب.

ومؤخرًا تقدم ياسر قنطوش المستشار القانوني للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، ببلاغ للنائب العام ضد ”حبيب“ يتهمه خلاله بالنصب على موكلته.

كما تقدمت شيرين عبدالوهاب، ببلاغ للنائب العام، ضد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب؛ تتهمه خلاله بالسب والقذف والتشهير بها من خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وجاء في البلاغ الذي قدمه المحامي ياسر قنطوش، المستشار القانوني للفنانة شيرين عبدالوهاب، ”في مداخلة هاتفية من الشاكية مع برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي، وحوارها عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب والمشاكل التي تعرضت لها مؤخرا، وبعد انتهاء البرنامج وعرضه على القنوات والمواقع الإخبارية، قام المشتكى عليه المدعو حسام حبيب بكتابة بوست على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك“.

وأضاف البيان أن ”حسين حبيب قام بسب الشاكية بألفاظ يعاقب عليها القانون، ومن شأنها الإساءة إلى سمعة الشاكية وتحقيرها لدى ذويها“.