المطربة المصرية شاهيناز تدخل المستشفى إثر وعكة صحية

تعرضت المطربة المصرية شاهيناز، لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة القاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمطربة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، صورة لها من على سرير المرض داخل المستشفى، معلقة بيدها أنابيب المحاليل.

ووضعت تعليقًا على الصورة يقول: ”اللهم أنت الشافي المعافي، لا شفاء إلا شفاءك، دعواتكم بالشفاء“، قبل أن تنهال تعليقات متابعي المطربة المصرية، الذين تمنوا للأخيرة الشفاء العاجل.



وكانت المطربة شاهيناز قد أعلنت اعتزالها الفن قبل سنوات، قبل أن تعود مرة أخرى، وهو ما عرَّضها لهجوم العديد في الوسط الفني من بينهم الموسيقار حلمي بكر.

وقال بكر حينها، إنه من البداية ضد ”شاهيناز“ ولا يعجبه صوتها، ووصفها بأنها صاحبة أغنية واحدة وهي ”قولي قولي“، مشيرًا إلى أنها ”فشلت في الماضي وستفشل في المستقبل“.

وأضاف بكر موجهًا رسالة لها: ”خليكِ في بيتك أفضل، بحجابك ومع زوجك، فالغناء لن ينفعك في شيء، ولن تقدمي فيه جديدًا“، وهو ما دفع شاهيناز للرد عليه حينها من خلال منشور عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“.

وقالت شاهيناز في منشورها إن كلام حلمي بكر ورأيه لا يهمها.

وأضافت: ”أُحب أطمنئكم وأقول لكم إن كلامه ورأيه فعلًا ميهمنيش، ويكفي أن الناس إللي متابعه عارفة الحقيقة، وعارفين إنه كان في لجنة تحكيم ستار ميكر، وسمَّعني بدل المرة عشرة، وكان رأيه ساعتها مختلفًا“.

وتابعت: ”عمومًا، أنا ببص قدامي وبس، ودائمًا بأخذ الهجوم والنقد الهدام سلمًا بطلع عليه خطوة أعلى في شغلي وحياتي المهنية“.