أول تعليق من الإسرائيلية مايا زخاريا على صورها مع محمد رمضان

علقت الإسرائيلية مايا زخاريا على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بعد ظهورها في صور مع الفنان المصري محمد رمضان.

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وأثار محمد رمضان، حالة من الجدل بعد تداول نشطاء صورة له وهو يحتضن فتاة بملابس البحر في أثناء حفله الأخير في اليونان، تبين أنها إسرائيلية.

وقالت مايا زخاريا خلال تصريحات للتلفزيون الإسرائيلي: ”كنا باليونان ولاحظنا وجود الفنان المصري محمد رمضان فجأة، الكثير هناك طلبوا التقاط صور تذكارية معه وأنا من بينهم لأنني محبة له، ولم يدرك أنني إسرائيلية لأنه لم يسأل عن ذلك، وكان يستمتع مع كل الناس“.

وأضافت زخاريا: ”محمد رمضان رجل أديب ولطيف، ولم يرفض طلبًا لأحد“.

ونشرت الصحفية المصرية سارة شريف، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، صورة محمد رمضان مع الفتاة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، وكتبت ”محمد رمضان مع فتاة إسرائيلية اسمها مايا زخاريا في حفلة اليونان“.

ونشر الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والإستراتيجية عبر صفحته بموقع فيسبوك، صورة رمضان مع الفتاة، إذ كتب أن الفتاة إسرائيلية وتدعى مايا زخاريا، وأنها مجندة في الجيش الإسرائيلي.

وأرفق رفعت مع تعليقه رابطا من تعليق سابق للفتاة يرجع إلى عام 2021 وهي ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي، معلقة ”أكثر شغل مُرض يمكن أن أحصل عليه.. شكرًا على الاستحقاق“.

وكان محمد رمضان أثار موجة من الغضب، وصلت إلى البرلمان المصري في نوفمبر 2020 بعناق فنان ومطرب إسرائيلي خلال إحدى حفلاته.

وقال النائب البرلماني عبد الحميد كمال، آنذاك إن صفحة ”إسرائيل تتكلم بالعربية“، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، احتفت بصورة يظهر فيها محمد رمضان وهو يعانق مطربًا إسرائيليًّا.