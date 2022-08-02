رهف القحطاني تزور شرم الشيخ.. ماذا قالت عن المدينة المصرية؟

أعربت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي رهف القحطاني، عن سعادتها بزيارتها مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقبل وصول ”القحطاني“ إلى المطار، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“، تتحدث فيه عن سفراتها إلى خارج السعودية.

وقالت المشهورة السعودية إنها ”تسافر دائمًا إلى المدينة التي تقصدها (شرم الشيخ)، وإنها زارتها أكثر من عشرين مرة“، لافتة إلى أنه ”لا بد أن تسافر إليها مرتين إلى ثلاث مرات في السنة الواحدة“.

وتابعت بالقول إنها زارت ”بلدانا كثيرة، لكنها تفضل شرم الشيخ عليها“، مبررة ذلك بأن مدينة شرم الشيخ، مدينة ”بسيطة“.

وعلقت في معرض حديثها: ”السفرة هذي المدينة اللي أنا بروحلها عشرين مرة أروحلها، دايما في السنة، لازم أروحلها مرتين لثلاث مرات، دايما في السنة، علني رحت اوكرانيا رحت جورجيا، وين رحت بعد، رحت دول الخليج كلها، رحت الأردن، وبيروت، مع ذلك المدينة هذي اذا رحتلها احس اني بقمة السعادة، أحس المدينة هذي مرة بسيطة، عشان انا بحب البساطة، عشان كذا مرة احبها“.

ولاحقًا، نشرت رهف القحطاني الأجواء من شرم الشيخ بعد وصولها إليها.

وعادة ما تثير المشهورة السعودية الجدل عبر مواقع التواصل، إذ إنها أثارت الجدل قبل أيام بسبب نشرها صورًا لها في ”سناب شات“، وصفها متابعون بأنها ”جريئة“.

وسبق أن ظهرت ”القحطاني“ في جلسات تصوير وفيديو، بوضعيات وصفها متابعون بأنها ”جريئة“.