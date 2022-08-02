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المشهور السعودي محمد دايري يثير الجدل بـ"جدول الزوجة المثالية"
تاريخ النشر: 02 أغسطس 2022 8:35 GMT
تاريخ التحديث: 02 أغسطس 2022 10:05 GMT

المشهور السعودي محمد دايري يثير الجدل بـ"جدول الزوجة المثالية"

أثار مشهور مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية محمد دايري، جدلا بين مواطنين، بعد نشره جدولا أسماه "جدول الزوجة المثالية". ونشر المشهور "دايري"

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المصدر: سماح المغوش - إرم نيوز

أثار مشهور مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية محمد دايري، جدلا بين مواطنين، بعد نشره جدولا أسماه ”جدول الزوجة المثالية“.

ونشر المشهور ”دايري“ عبر حسابه في ”سناب شات“، جدول أعمال الزوجة، الذي يمتد منذ وقت الصباح وحتى الليل.

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وجاء في الجدول، الذي نشره المشهور السعودي، الأعمال التي يجب برأيه على الزوجة القيام بها، سواء في المنزل أو مع الأطفال أو مع الزوج.

وأثار ما نشره دايري جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر بعضهم أن هذه قائمة ”العاملة“ وليس الزوجة، في حين أيد فريق مهام الزوجة فيه.

وكتب ”عبدالعزيز“: ”هذا افضل جدول لكل حرمة“.

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ورد عليه متابع: ”يالحبيب ذا جدول خدامة“.

فيما رأى متابع آخر أن العديد من الزوجات يفعلن ذلك، دون أن يحصلن على أي تقدير، قائلا: ”كثيرات كذلك ولكنهن مجهولات، ويقمن بأعمال الكهربا والسباكة وتغيير أنبوبة الغاز ،، لم أبالغ ولكنها حقيقة،، طبعا أضيف خبز وتقريص الخبز والمصابيب“.

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وهاجمت أخرى جدول المشهور السعودي، قائلة ”والله قلة الحياء الجدول ذا“.

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وانتقدت متابعة أخرى مثل هذه الحياة الزوجية، حيث كتبت: ”هذا جدول الخادمة المثالية ماله علاقة بالزواج نهائيًا، اللي عايشة كذا تراجع خياراتها حياتها مو حياة!“.

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بينما اعتبرت متابعة أخرى أن ”الرجل سيظل يبحث عن امرأة أخرى مهما فعلت زوجته“، وقالت: ”وبعد كل ذا لو يلقى ثغرة نسي كل هالجمايل وتزوج غيرها. ترى الدين حثنا ع الوسطية لا إفراط ولا تفريط الروتين هذا“.

وأضافت: ”ممكن بداية الزواج يكون مستمتع فيه الزوج بس بعد كم شهر/سنة يطفش من تكرار وطبع بعض الرجال ملول م يحب كل يوم نفس الروتين يبي يجدد عشان كذا لقى هالثغرة وبيعرس عليها وهذا الواقع“.

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