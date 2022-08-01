الفنان شريف خير الله: كدت أن أنام على الرصيف من قلة المال

كشف الفنان المصري شريف خير الله، الاثنين، عن معاناته خلال السنوات الماضية بسبب البطالة وتجاهل المنتجين له، وأنه باع سيارته ومنزله من أجل التزاماته ومصاريف أبنائه.

وقال الفنان خلال استضافته في برنامج ”الستات“ الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة ويعرض عبر شاشة ”النهار“ المصرية، ”بعت كل حاجة بداية من العربية، على أمل هيحصل تطور، وفلوس العربية خلصت، وعندي التزامات ومصاريف مدارس وعيال فبعت بيتي، وحسيت إني ممكن أنام على الرصيف في وقت من الأوقات، وطول الأربع سنين ماقولتش شكوتي لحد“.

وأضاف، ”تعرضت لظرف مش لطيف لما عملت حادثة موت، ودخلت في غيبوبة وأصبت بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وفقدان ذاكرة لحظي لمدة أسبوع أو 10 أيام، وكان عندي يقين أن ربنا مش هيسيبني، لكن في نفس الوقت كنت بقول وأنا بنام بالليل يا رب كفاية أنا عايز أمشي من الدنيا“.

واستنكر استعراض محمد رمضان الدائم لثرائه الفاحش قائلا ”أنا بحب محمد رمضان، وهو فنان متميز وشاطر وبيعرف يسوق لنفسه، إنما له تصرفات بتضايقني، ماينفعش عشان ربنا أعطاك تتمنظر علينا أو على الناس عموما، وتجيب فلوس وترميها، ليه، محمد رمضان وقف جنب فنانين كانوا مرضى وبدون ما يتكلم، وأنا من حبي فيه بقول له بلاش الحاجات دي“.

تأتي تصريحات خير الله بعد فترة قليلة من تصريحات الفنان خالد زكي الذي عانى من نفس الأمر الذي يعاني منه وهو البطالة، الذي قال ”يجب صيانة الفنانين من جيلنا عشان منموتش واحنا مش معانا مليم.. لا بد أن نكرم ماديا وأدبيا حتى نجد فلوسًا للعلاج“.