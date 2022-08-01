ميلاد مهرجان جديد للدراما في القاهرة

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر يوم الإثنين، استحداث مهرجان جديد بعنوان ”مهرجان القاهرة للدراما“.

وسيقام المهرجان في أيلول/سبتمبر المقبل، لتقييم الموسم الدرامي عبر الشاشة الصغيرة ومنح جوائز في مختلف الفنون.

وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي إن ”المهرجان جاء لتعويض الفراغ الذي كان يشغله مهرجان الإذاعة والتلفزيون المصري وتوقف قبل عدة سنوات“.

وأضاف زكي في مؤتمر صحفي أن ”المبادرة جاءت من النقابة بوصفها المظلة الشرعية للفن في مصر ولاقت ترحيبا من الشريك المنظم للمهرجان، وهي شركة بي.أو.دي إيجبت التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية“.

ويرأس المهرجان الممثل يحيى الفخراني، الذي بدأ مشواره الفني قبل خمسة عقود ويملك في رصيده عشرات المسلسلات التلفزيونية والإذاعية بجانب المسرحيات والأفلام السينمائية.

وقال الفخراني في المؤتمر الصحفي: ”أعتبر هذه الدورة تجريبية وأسميها ’الدورة زيرو‘ لأنها ستركز على تقييم أعمال الموسم الرمضاني المنقضي، لكن الغرض الحقيقي هو عودة المنافسة بشكل قوي، لأن هذا سيكون المهرجان الرسمي لمصر“.

وأضاف: ”أتوقع أن يتطور المهرجان ويشمل في الدورات القادمة المسلسلات العربية لأن كل عمل عربي يتمنى الحصول على جائزة من مصر لكننا لا نريد استباق الأحداث“.

وترأس لجنة تحكيم المهرجان المخرجة إنعام محمد علي، وتضم في عضويتها (الموسيقار راجح داود، مدير التصوير محسن أحمد، الناقدة خيرية البشلاوي، الممثل أحمد السقا، الممثل محمد ممدوح، المخرج تامر محسن، السيناريست حاتم حافظ والممثلة صابرين).

وقال النقيب أشرف زكي: ”اخترنا شخصية لا تعرف المجاملة لرئاسة لجنة التحكيم، وحرصنا على أن تجمع اللجنة جميع التخصصات، وجميعهم متحمسون“.

وأضاف أن جوائز المهرجان غير نقدية وستقدم في مختلف التخصصات من تمثيل إلى موسيقى وديكور وتصوير وإخراج إضافة إلى استحداث جائزتي ”أحسن أسطى“ والتي تقدم لأحد الفنيين من صناع الدراما وجائزة ”أفضل مخرج منفذ“.

وأشار إلى أن مسلسل (الاختيار) سيكون خارج المنافسة على الجوائز نظرا لأهميته وطبيعته الوطنية، وسيتم تكريم أبطال أجزائه الثلاثة.