مصر.. أول إجراء من أرملة وائل الإبراشي بعد بيان نقابة الأطباء بشأن وفاته

تقدمت سحر شراقي، أرملة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي بتظلم للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام بإعادة التحقيق في واقعة اتهامها الطبيب شريف عباس بالقتل العمد لزوجها والذي أعلنت نقابة الأطباء براءته فيها.

وجاء بلاغ أرملة الإبراشي عبر الدكتور سمير صبري، محامي أسرة الإبراشي، بعد إصدار بيان نقابة الأطباء، اليوم الإثنين، والذي أكد استبعاد النيابة العامة لشبهة جريمة الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ومخاطبة النقابة بإجراء محاكمة تأديبية للطبيب لمخالفته بروتوكول علاج فيروس كورونا.

وطالبت أرملة الإبراشي في تظلمها، بإعادة التحقيق في العريضة المقدمة منها والتي حملت رقم 134822 للعام الحالي، وإحالة المتظلم ضده للمحكمة الجنائية.

وقال المحامي سمير صبري في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن بيان النقابة جاء بمثابة ”صدمة لأسرة الإبراشي، حتى أن زوجته منهارة منذ الإطلاع على بيان نقابة الأطباء“.

وذكر صبري في تظلم حصلت ”إرم نيوز“ على نسخة منه، أن ”قرار النيابة العامة لم يوافق صحيح القانون؛ وذلك لعدم اتخاذ كافة الإجراءات في التحقيقات لبيان حقيقة الواقعة وذلك لتجهيل اسم الدواء الذي كان يعطى للمتوفى وإصرار المتظلم ضده على إعطائه هذا الدواء والتأخير في نقله للمستشفى، إلى جانب بعض الاتهامات الأخرى“.

وبحسب بيان نقابة الأطباء، استبعدت النيابة العامة، شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، فيما طالبت نقابة الأطباء باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام الدكتور أحمد حسين، إن النيابة العامة على مدار أكثر من ستة أشهر استوفت كامل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وإن قرار النيابة ”دليل قاطع يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء بعدم استباق الإعلام للتحقيقات الفنية والقضائية وقيامها بنشر قضايا الضرر الطبي قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها“.