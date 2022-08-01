ما قصة المقبرة العائلية التي اقترحها ترامب في ناديه للغولف؟

ما لم يستطع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحقيقه قبل 15 عامًا، وهو إنشاء مقبرة عائلية في ملعب الغولف الخاص به في نيو جيرسي، تمكن من تحقيقه بعد دفن جثمان زوجته السابقة إيفانا في هذا العقار.

قال تقرير لـموقع بيزنس إنسايدر، إن ترامب قدّم في عام 2007 طلبًا للجهات التنظيمية في نيو جيرسي شمل خططًا لبناء ضريح به أربع مسلّات في ملعب الغولف الخاص به في عقار ”بيدمينستر“.

وأضاف التقرير ”يومها اعترض مسؤولو المدينة على المشروع إذ وصفوا التصميم بأنه مبهرج“.

وبعد انقضاء 15 عامًا على المشروع الذي تعرّض للرفض التنظيمي من البلدية، تمكن ترامب الشهر الماضي من استخدام ممتلكاته في نادي ترامب الوطني للغولف كمقبرة عائلية، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير، أن ذلك حصل بعد أن جرى تغيير حجم المشروع وتصميمه على مر السنين، وأصبحت زوجته السابقة إيفانا أول شخص يدفن فيه.

وتضمنت خطط ترامب للضريح -حيث سيتم دفنه هو في النهاية- هيكلًا حجريًّا بارتفاع 19 قدمًا على الطراز الكلاسيكي يراد بناؤه في نادي ترامب الوطني للغولف، والذي يضم ملعبين، حسب ما نُشر عام 2012،

وسيشمل الضريح أربع مسلات مهيبة تحيط به من الخارج، ومِذْودًا صغيرًا وستة أقبية بالداخل.

لكن ترامب طرح فكرة إعادة تصميم الهيكل باعتباره ”ضريحًا -كنيسة صغيرة- بعد معارضة مسؤولي المدينة الذين وصفوا التصميم بأنه ”ساحق ومتوهج“، وفقًا لصحيفة ”واشنطن بوست“.

وكانت صحيفة ”نيويورك بوست“ عرضت في وقت سابق من الشهر الماضي كيف أن إيفانا ترامب دفِنت في العقار في قبر متواضع في منطقة عشبية خلف الحفرة الأولى في أحد الملاعب.

وكانت إيفانا توفَّت غير بعيد عن النادي الرئيس بعد سقوطها في منزلها في أبر إيست سايد في الـ14 من يوليو.

يشار إلى أن نادي ترامب الوطني للغولف في ”بيدمينستر“ يستضيف حاليًّا بطولة LIV للغولف .