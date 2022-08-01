نقابة الموسيقيين ترد على اتهامات أبو الليف

علق حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية في مصر على اتهام مواطنه المطرب نادر أبو الليف للنقابة بالتقصير والتخاذل في تغطية تكاليف علاجه، مشيرا إلى أن النقابة وقفت بجانبه منذ اليوم الأول لمرضه.

وكان نادر أبو الليف قد تعرض لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية دخل على إثرها إلى المستشفى وأجرى جراحة كلفته مبلغ 88 ألف جنيه قام باقتراضها من أصدقائه ورفضت النقابة التكفل بها، على حد قوله.

وقال أبو اليزيد خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية أميرة بدر الدين ببرنامجها ”الترابيزة“ المذاع عبر قناة ”الشمس“ المصرية: ”نادر أخ وصديق ومن عائلة فنية محترمة، لكن في حاجات قالها زعلتني.. وهو من يوم ما تعب في إسكندرية ودخل العمليات تكفلنا بكل علاجه، ومقصرناش معاه في حاجة، وبمبالغ كبيرة“.

وأضاف: ”اليوم في اجتماع مجلس النقابة أول شيء سألت عنه أوراق نادر أبو الليف، وعرفت إنه سحب فاتورة قدمها بـ 88 ألف جنيه رعاية مركزة دون تفصيل الفاتورة“.

وأوضح وكيل ”الموسيقيين“ : ”توجد لائحة طبية معتمدة من الجمعية العمومية للمجلس، تنص على أن الحد الأقصى للعمليات العادية كان ألفي جنيه ورفعناه إلى 15 ألف جنيه، والقلب والسرطان 25 ألف جنيه، ومع ذلك يمكن أن نرفع المبلغ المقدم ولكن بقرار من المجلس“.

وهاجم نادر أبو الليف نقابة الموسيقيين بسبب عدم تكفلهم بعلاجه، مشيرا إلى أن ظروفه المادية لا تسمح له بتغطية مبلغ 88 ألف جنيه تكلفة العلاج.

وقال أبو الليف في تصريحات لـ ”إرم نيوز“: ”أنا بقالي كام يوم بنادي وبناشد نقابة الموسيقيين بالتدخل ليتكفلوا بتكلفة العملية الجراحية اللي عملتها، واللي اقترضت فلوسها من صحابي لأن ظروفي المادية لا تسمح بأني أتكفل بعلاج نفسي“.

وأضاف المطرب المصري: ”كلمت المسؤولين في النقابة، وطلبت منهم يدفعولي تكلفة علاجي لأني عضو عامل بالنقابة، وكانت النقابة بتتحصل مني على مبالغ كبيرة في كل حفل أو فرح أقوم بإحيائه، وهذا حقي عليهم، إلا أن وكيل النقابة قالي إن النقابة هتتحمل مبلغ 15 ألف جنيه فقط، وأنا رفضت طبعا، باقي الفلوس أجيبها منين، وانا معاشي 900 جنيه بس“.

وتابع: ”المسؤولين في النقابة قالولي إن الفترة دي النقابة بتمر بظروف بسبب استقالة هاني شاكر، ولا يستطيعون اتخاذ قرار بالتكفل بهذا المبلغ في الوقت الحالي، وأنا بقول لهم حرام عليكم اللي بتعملوه في أعضاء النقابة، الموسيقيين بقوا بيشحتوا وانتم ولا هنا، هو احنا انتخبناكم علشان تعملوا فينا كده؟“.