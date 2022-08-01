أحمد ماهر: "لو مراتي فنانة مرضاش إنها تتباس"

أكد الفنان المصري أحمد ماهر، معارضته تمثيل المشاهد الجريئة التي تتضمن التقبيل، قائلا: ”لو مراتي فنانة مرضاش إنها تتباس وتتحضن في سياق الدراما“.

جاء ذلك خلال لقاء الفنان المصري، الإثنين، في برنامج ”الترابيزة“ المذاع عبر شاشة ”الشمس“ المصرية.

وتطرق أحمد ماهر في حديثه عن الأعمال التي تقدم، وعن إمكانية مشاركته في عمل يتحدث عن المثلية الجنسية، مشيرا إلى أنه بالرغم من رفضه تقديم شخصية مثلي الجنس في مسرحية ”سحلب“، ولكنه لا يمانع المشاركة في عمل به شخصية مثلية الجنس.

وهاجم ”ماهر“ نقابة المهن التمثيلية في مصر بسبب السماح للعديد من الشخصيات الفنية بالتواجد على الساحة رغم عدم استحقاقهم ذلك، مشيرا إلى أنه حينما كان عضوا بمجلس النقابة لم يكن يسمح لهذه الشخصيات بالتواجد على الساحة.

وقال: ”فيه شخصيات موجودة ما أنزل الله بها من سلطان ودخلت الساحة، دخلت إمتا ودخلت إزاء؟ فيه شخصيات وأنا موجود في المجلس ما كنت أسمح بأنها تدرج في جداول النقابة، وفوجئت بها حصلت على العضوية! إزاء؟ فيه حاجات تحتية بتم“.

وتابع أحمد ماهر: ”بالإضافة غلى وجود نسبة مسموح لها العمل بتصاريح، وهذه النسبة تطغى على حقوق المدرجين بالجداول، وهذه مسألة قاسية“.

وواصل الفنان المصري: ”أنا رشحت نفسي علشان أبقى نقيب وقولت في البرنامج بتاعي إني ببتدع نظام سيضمن تشغيل جميع أعضاء النقابة، وهي إني أكون هيئة، وأوزع الأعمال على الفنانين اللذين لا يعملون، ومن قدم عملا يركن ويسيب مكان للي بعده، وهذا بالتنسيق مع شركات الإنتاج، لأنني سأجبرهم على اللجوء للنقابة لاختيار الممثلين، وأنا من يحدد من يعمل ومن لا يعمل“.

كما هاجم النقابة بسبب عدم تخصيص شاطئ للفنانين على البحر، مشيرا إلى أنه لابد من تخصيص شاطئ لا يتواجد عليه سوى مجتمع الفنانين ليضمن شئ من الخصوصية للفنانين وأسرهم.

كما هاجم أحمد ماهر مسرحيتي ”مدرسة المشاغبين“ و ”العيال كبرت“، مشيرا إلى أنهما كارثة بكل المقاييس بسبب كسر هيبة الأسرة والمدرسة أمام الأبناء، مشيرا إلى أن تجربة مسرح مصر فاشلة، لأنها تعتمد على الألفاظ التي ”تندى لها الجبين“ على حد تعبيره.