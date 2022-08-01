بعد خلاف طويل.. إلهام الفضالة تعلن صلحها مع زهرة عرفات

أعلنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن صلحها مع الفنانة البحرينية زهرة عرفات بعد خلاف طويل بينها، مشيرة إلى أنهما بدأتا صفحة جديدة.

وكان خلاف قد نشب بين إلهام الفضالة وزهرة عرفات بعد حديث الأخيرة عن ثراء المشاهير وعدم تحقيق الفن لأموال ضخمة، وهو الأمر الذي أغضب إلهام الفضالة.

وظهرت إلهام الفضالة في فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على سناب شات برفقة زهرة عرفات معلنة انتهاء الخلاف بينهما، وبداية صفحة جديدة ليس بها خلاف.

وسألت زهرة عرفات في الفيديو إلهام الفضالة قائلة: ”يقولوا الصدفة خير من ألف ميعاد..القلوب اتصافت؟“ لترد الفضالة قائلة: ”اتصافت وهي قلبي“.

وأوضحت الفضالة أن زهرة عرفات شرحت لها الأمور وهي قبلت كلامها،مشيرة إلى أنها ستبدأ معها صفحة بيضاء جديدة، لأنها صاحبة قلب أبيض وتنسى سريعا، بحسب تعبيرها.

وبدأ الخلاف بين إلهام الفضالة وزهرة عرفات عندما عرضت الفضالة قيمة أجر العقود التي وقعتها مع شركات الإنتاج مقابل مشاركتها في بعض الأعمال الفنية، وذلك في ردها على زهرة عرفات من دون أن تذكر اسمها، خاصة بعد حديث زهرة عن ثراء المشاهير وعدم تحقيق الفن لأموال ضخمة، وهو الأمر الذي أغضب إلهام، ودفعها للرد من خلال فيديو أرفقته بتعليق كتبت فيه: ”ردا على كل عيال قراية وكلن يعرفه خيه وإحنا بالكاري مادري ما كاري“.