محمد رمضان يثير الجدل باحتضانه فتاة إسرائيلية بملابس البحر (فيديو وصور)

أثار الفنان المصري محمد رمضان، حالة من الجدل بعد تداول النشطاء لصورة له وهو يحتضن فتاة بملابس البحر أثناء حفله الأخير في اليونان.

وقال نشطاء كثر إن جنسية الفتاة إسرائيلية، وتدعى مايا زخاريا، إلى جانب الحساب الشخصي للفتاة على تطبيق تيك توك، وموقع فيس بوك باسمها بالعبري.

ونشرت الصحفية المصرية سارة شريف، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي صورة محمد رمضان مع الفتاة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك ، وكتبت“محمد رمضان مع فتاة إسرائيلية اسمها مايا زخاريا في حفلة اليونان“.

ونشر الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والإستراتيجية عبر صفحته بموقع فيسبوك صورة رمضان مع الفتاة، حيث كتب ما يفيد بأن الفتاة إسرائيلية وتدعى مايا زخاريا، وأنها مجندة في الجيش الإسرائيلي.

وأرفق رفعت مع تعليقه رابطا من تعليق سابق للفتاة يرجع إلى عام 2021 وهي ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي، معلقة “ أكثر شغل مرض يمكن أن أحصل عليه..شكرا على الاستحقاق“.

وعلى تطبيق تيك توك، نشرت الفتاة عبر صفحتها الشخصية، صورا ومقاطع رقص لمحمد رمضان أثناء الحفل، وسط تعليقات لها بالعبري من متابعيها.

وكان محمد رمضان، قد أثار موجة من الغضب، وصلت إلى البرلمان المصري في نوفمبر عام 2020 بعناق فنان ومطرب إسرائيلي خلال حفل له في دبي.

وقال النائب البرلماني عبد الحميد كمال، وقتها أن صفحة ”إسرائيل تتكلم بالعربية“، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قد احتفت بصورة يظهر فيها محمد رمضان يعانق مطربا إسرائيليا، خلال تواجدهما في دبي بالإمارات.

ونشرت الصفحة الإسرائيلية الصورة وكتبت إلى جوارها: ”الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي“.

وفي يناير من عام 2017، أثار مسلسل ”الأسطورة“ بطولة محمد رمضان موجة من الجدل بسبب عرضه في إسرائيل.

ونفى محمود رمضان، شقيق النجم محمد رمضان و مدير أعماله وقتها علاقة الأسرة ببث المسلسل في إسرائيل، مؤكدًا أن أسرة الفنان مستاءة مما حدث وترى أن هناك مؤامرة لتشويهه رغم حبه الشديد لوطنه مصر.

وقال محمود رمضان لـ“إرم نيوز“: ”نشعر بالضيق والغضب، بسبب عرض القناة الإسرائيلية للمسلسل، وسنلجأ للقضاء للحصول على حقنا، ولن نسمح بأي تشويه له، ولو كان الأمر بأيدينا لمنعنا عرض المسلسل وأحرقنا القناة أيضًا“.

وتحظر مصر على مواطنيها التطبيع مع إسرائيل.

وكان البرلمان المصري قد أسقط عضوية النائب السابق والإعلامي توفيق عكاشة في البرلمان، بعد استقباله للسفير الإسرائيلي في منزله بمحافظة الدقهلية.