نانسي زعبلاوي ترد على اتهامات نعيم حمدي

علقت الفنانة السورية نانسي زعبلاوي على اتهام مواطنها الفنان نعيم حمدي لها بتشويه أغنيته ”ياما رحنا ومشينا“ ونسبها إلى نفسها دون إذن منه، مشيرة إلى أنها أخذت موافقته على تقديم أغنيته قبل أن تغنيها.

واتهم الفنان السوري نعيم حمدي مواطنته نانسي زعبلاوي بإفساد أغنيته “ياما رحنا ومشينا“، التي نسبتها لنفسها في ألبوم أصدرته مؤخرًا، مؤكدا أنه لا يصح أبدًا أن تقوم بنسب الأغنية إلى نفسها وهو ما زال على قيد الحياة.

ونشرت ”زعبلاوي“ مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام تظهر خلاله وهي تمتدح نعيم حمدي وتشير إلى أنه قامة فنية كبيرة.

وعلقت الفنانة السورية على الفيديو قائلة: “ بداية هاد الفيديو بيختصر علي كتير حكي لازم قوله تعقيبا على الموضوع المثار من طرف الأستاذ والفنان القدير نعيم حمدي يلي بحترمه جدا واتشرفت إني غنيلوا أحد أعماله أغنية (ياما رحنا)“.

وأضافت: ”وجب التوضيح لـ كذا نقطة ردا على السادة الصحافيين يلي عم يتواصلوا معي صاروا ليلا نهارا وعم يطلبوا مني رد وتوضيح على كلام الأستاذ نعيم بالاعلام عن الأغنية.. أول شي أنا قبل ما اعمل أي شي اتصلت بالأستاذ نعيم استشرته شخصيا بموضوع غنائي للاغنية، وكان بالسيارة وموجود معه للتأكيد مدير شام إف أم الأستاذ سامر يوسف وصار الحديث جنبه“.

وتابعت زعبلاوي: ”لما قالي الأستاذ نعيم بتعتبري الأغنية إلك وفيكي تعملي يلي بدك ياه فيها وتشرفت جدا بثقته فيني وبصوتي وبخياراتي للطريقة يلي بدي قدم فيها الأغنية.. وبعد هاد الاتصال وعلى مدار شهرين الأستاذ نعيم قام بارسال كل أرشيفه الي على الواتساب وقلي بالحرف اختاري منه يلي بيعجبك وغنيه والمحادثات موجودة“.

وأردفت: ”أنا عمري ما غنيت شي مو إلي ونسبته إلي، مالي بحاجة لعمل هاد الشي، وأول شرط اشترطه على الصحافة المحلية والعربية هو ذكر إسم صاحب الأغنية الأصلي واستخدام مانشيت (نانسي زعبلاوي تغني نعيم حمدي بـ عشرات المقالات الموجود على الإنترنت وبمتناول الجميع فيكم تعملوا بحث وتشوفوا بـ أنفسكم“.

وقالت: ”نفذ من الأغنية كوبليه واحد فقط على طريقة الكوفر وانعمل للكوبليه ريمكس وليس توزيع نظامي بـ آلات لايف تماما متل مابينعمل بـ أي اغنية قديمة تذاع بحفلات الدي جي“.

وختمت زعبلاوي منشورها قائلة: ”سنة وانا بغني باحترام.. محترمة حالي والناس يلي عم تسمعني والكبار يلي سبقوني بهاد الطريق ومحترمة اسمي الفني يلي مابقبل يتعرض لاساءة مابعرف شو سببها وتوجهها ومين وراها.. بكل الأحول وبكل تواضع أنا وجودي بأي عمل فني بيضيف للعمل وبيغنيه مابيشوه، وأرشيفي يشهد ودمتم سالمين“.