إلغاء عرض مسرحية "نموت عليك" للكوميدي التونسي الأمين النهدي

تقرر في تونس إلغاء كل عروض مسرحية ”نموت عليك“ للكوميدي التونسي الأمين النهدي، بسبب ما اعتبره كاتب المسرحية أنه ”تعاط صحفي غير حرفي“ للعرض يوم الجمعة الماضي.

و أعلن كاتب نص مسرحية ”نموت عليك“، المنصف ذويب، في تدوينة على صفحته في ”فيسبوك“، أنه تم إلغاء كل عروض المسرحية بسبب ما قال إنها ”حملة واسعة النطاق وسحل على فضاءات التواصل الاجتماعي لأصحاب العمل“.

واعتبر ذويب أن قرار إلغاء عرض المسرحية في المهرجانات الصيفية الذي اتخذه رفقة النهدي ناتج عن ”التشويش“ الحاصل على العمل، وإمكانية تسببه في خسائر مالية للمهرجانات التي أدرجت العمل ضمن برنامجها، وفق التدوينة.

و كان الفنان التونسي الملقّب بملك الكوميديا، الأمين النهدي، قد تعرض إلى انتقادات لاذعة وأثار جدلا واسعا بعرض مسرحيته الجديدة ”نموت عليك“، الذي غادره الجمهور بعد أقل من ساعة على انطلاقه.

وعاد الفنان الأمين النهدي، إلى الجمهور التونسي بمسرحية ”نموت عليك“ بعد سنوات من الغياب، لكن العرض الذي قدمه الجمعة في مسرح قرطاج، لم يحظ بإعجاب الكثير من الحاضرين الذين فضل أغلبهم مغادرة العرض.

ووسط انتقادات لاذعة للفنان الأمين النهدي، انبرى فريق آخر للدفاع عنه وعن مكانته، مؤكدين أن وزنه في الكوميديا التونسية لا يمكن أن يتغيّر، مستغربين من توجيه ذلك النقد القاسي للنهدي.