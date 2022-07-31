"يوتيوب" يعيد أغنية محمد منير "للي" بعد حذفها بسبب اتهامات بـ"سرقة اللحن"

أعلن الفنان المصري أكرم حسني، عن عودة أغنية ”للي“ على ”يوتيوب“، بعد حذفها لأيام بسبب اتهامه بسرقة اللحن والكلمات.

وكان المطرب المصري محمود المنسي، اتهم أكرم حسني بسرقة لحن أغنيته ”ولد الهلالية“ في أغنية ”للي“، التي غناها محمد منير، مما جعل إدارة ”يوتيوب“ تحذفها.

ونشر أكرم حسني صباح اليوم الأحد، رابط الأغنية عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، معلنا عن عودتها مجددا، بعدما اتخذ الإجراءات القانونية التي أثبتت أن الأغنية ملكه.

وتأتي عودة الأغنية بعدما تقدم المطرب والملحن المصري محمود المنسي، أمس، باعتذار إلى الفنان أكرم حسني، بعد اتهامه بسرقة لحن أغنية ”للي“ التي غناها الفنان محمد منير، مشيرا إلى أن ما قام به من اتهام هو سوء تقدير منه.

ونشر المنسي فيديو عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“ قال فيه: ”بالنسبة للجدل اللي أثير الأيام اللي فاتت بخصوص تشابه لحن أغنيه (للي) مع أغنيتي (ولد الهلالية) ومطالبتي بحقوقي الأدبية، فأنا حابب أوضح أكتر من نقطة، أنا لما نزلت أغنية (للي) وسمعتها، سمعت إن لحنها يكاد يكون متطابقًا مع لحن أغنيتي، فأنا كفنان غيرت على شغلي وتعبي وعملت فيديو أطالب فيه الناس إن هي تحكم، وعملت خطوات نحفظ فيها حقوقنا وقدمنا شكوى على فيديو الشركة المنتجة واتقفل“.

وتابع المنسي: ”من بعدها الشركة المنتجة تواصلوا معنا، وقعدت مع الفنان أكرم حسني، وبصراحة الراجل استقبلني في بيته، وأحسن ضيافتي، وكان في منتهى الأدب والذوق والاحترام بس ما وصلناش لحل“.

وأردف قائلا: ”بعدها أخويا وصديقي الفنان أمير محروس تواصل معي وحاول يقرب وجهات النظر، وأنا بشكره جدًا من كل قلبي على مجهوده لحد ما رجعت لنفسي، وحطيت النوتة الموسيقية للأغنيتين جنب بعض لقيت فيهم تشابه كبير لكن مش تطابق“.

وأشار إلى خطئه في اتهام أكرم حسني، قائلا: ”هنا أدركت إني أسأت تقدير الموقف تمامًا وزي ما أنا قلت قبل كده، إن الفلكلور ملك الجميع إنه يتصرف فيه فأنا استخدمته بتصرف وهو استخدمه بتصرف تاني، والنتيجة الأخيرة أن الأغنيتين مش شبه بعض“.