مصطفى كامل يكشف حقيقة ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين

تداول عدد من المواقع المصرية خبرا يفيد بإعلان الفنان مصطفى كامل الترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية خلفا للمطرب هاني شاكر، بعدما تقدم باستقالته مؤخرا.

لكن مصطفى كامل نفى، في اتصال مع مراسل إرم نيوز، إعلانه الترشح حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات واستقبل العديد من الموسيقيين في منزله لمطالبته بالترشح، مما جعله يفكر في الأمر نزولاً على رغبة زملائه، لكنه ”لم يحسم الأمر حتى الآن“.

وأضاف مصطفى كامل: ”الضغوط كتير عليا علشان اترشح، وبشكر كل الناس اللي وثقت فيا في معهد الموسيقى العربية، ومجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، ومن دار الأوبرا المصرية، ومن النقابات الفرعية بجميع المحافظات، كما اشكر العديد من الفنانين الذين كتبوا على صفحاتهم على السوشيال ميديا منشورات لدعمي والثقة بي“.

وأكد مصطفى كامل أنه سيسافر يومين، وسيفكر في الأمر بجدية، وسيستخير الله وبعدها سيعلن موقفه.

وكان كامل قد أعلن خلال استضافته ببرنامج ”الترابيزة“ الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة الشمس المصرية، أنه يرفض الترشح لمنصب النقيب قائلا: ”أنا مش عايز أترشح، أنا عايز أربي ولادي وتعبت، ومش هقعد أجري ورا مزورين“.

وأضاف مصطفى كامل أن ما قام به أعضاء مجلس النقابة من المماطلة في عقد انتخابات على منصب النقيب غير قانوني، مردفا: ”القانون واضح في حالة خلو مقعد النقيب، وكان يجب أن تحدث الانتخابات خلال 15 يوما من تاريخ الاستقالة“.

وطالب النقيب السابق للموسيقيين المصريين بتدخل الجهات الرقابية للكشف عن الفساد داخل النقابة.

وقال: ”أوجه رسالة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولبلدي ووطني اللي بحبه وبحترمه، وهيفضل ترابه فوق راسي، من فضلكم الأجهزة الرقابية تدخل نقابة المهن الموسيقية“.

وأضاف: ”النقابة فيها فساد غير محدود فوق الوصف والخيال والعقل والمنطق، لما مطرب مهرجانات، أو المذيعة أميرة بدر، تقول لها مش هتطلع في برامج، فمعد يطلعك رغم القرار“.