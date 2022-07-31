الأردن.. تصاعد الجدل إزاء تنظيم مهرجان جرش

شهد الشارع الأردني جدلًا إزاء فعاليات مهرجان جرش الثقافي الذي بدأ الأربعاء الماضي، حيث تنوعت التعليقات ابتداء من انتقاد ”سوء التنظيم“ وصولًا إلى مسألة الحضور الجماهيري الذي وصف بـ“المتواضع“.

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أوقد شعلة المهرجان يوم الأربعاء، إيذانًا بانطلاق فعاليات المهرجان في دورته الـ36 في المسرح الشمالي ‏بمدينة جرش الأثرية‎، والتي تستمر حتى الـ6 من الشهر المقبل.

تهميش الفنان الأردني

وجاءت أحدث الانتقادات لإدارة المهرجان، من قِبل الفنان الأردني سعد أبو تايه، الذي أقام حفلًا يوم الجمعة، على أحد مسارح المدينة، إذ قال إنه ”مستهدف من قبل إدارة المهرجان“.

ونقل موقع ”عمون“ الإخباري، عن أبو تايه قوله: ”لا يوجد إقبال على المهرجان سواء على الفنانين الأردنيين أو غير الأردنيين، إلا أن الترويج للفنان الأردني لم يكن كافيًا، بل وكان متواضعًا جدًّا“.

ولم يستبعد أبو تايه، استهدافه في المهرجان، مؤكدًا أنه ”لم يحصل على تصريح لدخول المهرجان لتأدية حفله، ولكنه دخل بطريقة أو بأخرى، وتفاجأ بعدم وجود جمهور في حفله، إلا أنه قرر الغناء في الحفل كاملا“، مؤكدًا أنه ”لو كان في المهرجان شخص واحد لأكمل حفله“.

وأشار أبو تايه، إلى أنه ”ظلم في غنائه على المسرح الشمالي، في وقت غنى فيه أردنيون على المسرح الجنوبي ليستفيدوا من جماهير فنانين عرب“.

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، أعلنت عدم مشاركتها بالمهرجان، بسبب ”تهميش إدارة المهرجان للفنان الأردني“، حسب وصفها.

وقالت كرزون لـ برنامج ”ET بالعربي“ الذي يبث عبر قنوات مجموعة الـ“mbc“ الاعلامية، إن ”اعتذارها عن المشاركة بمهرجان جرش جاء بسبب التهميش الكبير جدًّا للفنان الأردني، والذي أعطى الكثير لبلده الأردن“.

سوء التنظيم

واعتذر الفنان الأردني عمر العبداللات، بسبب ”عدم توافق برنامج المهرجان مع برنامجه في إقامة الحفلات ولسوء تنظيم المهرجان“.

وقال العبداللات لقناة ”المملكة“ الأردنية، إن اعتذاره جاء لأسباب تتعلق بسوء التنظيم، ولأن ”اللجنة الفنية في إدارة جرش انتظرت حتى اللحظات الأخيرة للتواصل معي، مع إن إدارة أعمالي اتجهت إلى إدارة المهرجان، وأخبروهم بالجاهزية للمشاركة قبل بدء المهرجان بأشهر“.

إقبال ضعيف

وحول الإقبال الضعيف جماهيريًّا، علق بعض رواد منصات التواصل في الأردن بالقول إن بعض حفلات المهرجان لم تحظ بتواجد جماهيري، ما استدعى من اللجنة القائمة على التنظيم فتح أبواب المسارح ”مجانًا“، لإظهار أن هناك جماهير حقيقة.

وقال أحد المعلقين على حضور الجماهير في المهرجان عبر حسابه على ”تويتر“ : ”بعد فشل الحضور الجماهيري في مهرجان جرش، معلومات تتحدث عن أن إدارة المهرجان فتحت الأبواب مجانًا لحضور حفلة الفلسطينيه آمنة ابو دلال“.

وقال المعلق فراس الماسي، عبر منصة ”تويتر“، إن ”الحضور مخيب للآمال في حفلة الفنان الأردني سعد أبو تايه خلال مهرجان جرش“.

دفاع حكومي

في المقابل، أكدت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، اليوم الأحد، أنه ”لا تنازل عن النوعية والجودة والتطوير في مهرجان جرش، وأن المهرجان راكم سمعة طيبة عربيًّا وعالميًّا“.

وعن المهرجان وفقراته فنيًّا وتنظيميًّا، أشارت النجار، خلال جولتها في عدد من مرافق المدينة الأثرية إلى ”سعادتها بالحضور النوعي من العائلات الأردنية والزوار العرب، وأشادت بكرم أهل جرش“.

وقالت: ”سعيدة بهذا الحضور في كل المسارح التي تكتظ بالجمهور، مؤكدة أن مهرجان جرش للثقافة والفنون يقدم بشكل هادئ وملتزم كمشروع وطني ثقافي تنموي يقتدي برؤى جلالة الملك لعكس صورة الأردن وصوته والتعريف بالفنان الأردني“.

يذكر أن 5 أشخاص أصيبوا مساء يوم الخميس، جراء سقوط ”شاشة عرض“ في إحدى ساحات المدينة الأثرية؛ ما أثار حالة من ”السخط“ من قبل المواطنيين الأردنيين بسبب عدم اكثرات المسؤولين في ”لجنة التنظيم“ بسلامة زوار المهرجان، حسب تعبيرهم.