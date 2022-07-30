أبو الليف يهاجم نقابة الموسيقيين لعدم تغطيتها تكاليف علاجه

هاجم المطرب المصري نادر أبو الليف نقابة الموسيقيين بسبب عدم تكفلهم بعلاجه، مشيرا إلى أن ظروفه المادية لا تسمح له بتغطية مبلغ 88 ألف جنيه تكلفة علاجه.

وكان نادر أبو الليف قد تعرض لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية دخل على إثرها إلى المستشفى وأجرى جراحة كلفته مبلغ 88 ألف جنيه قام باقتراضها من أصدقائه، على حد قوله.

وقال أبو الليف في تصريحات لـ ”إرم نيوز“: ”أنا بقالي كام يوم بنادي وبناشد نقابة الموسيقيين بالتدخل ليتكفلوا بتكلفة العملية الجراحية اللي عملتها، واللي اقترضت فلوسها من صحابي لأن ظروفي المادية لا تسمح بأني أتكفل بعلاج نفسي، ولكن النقابة متعنتة ضدي“.

وأضاف المطرب المصري: ”كلمت المسؤولين في النقابة، وطلبت منهم يدفعولي تكلفة علاجي لأني عضو عامل بالنقابة، وكانت النقابة بتتحصل مني على مبالغ كبيرة في كل حفل أو فرح أقوم بإحيائه، وهذا حقي عليهم، إلا أن وكيل النقابة قالي إن النقابة هتتحمل مبلغ 15 ألف جنيه فقط، وأنا رفضت طبعا، باقي الفلوس أجيبها منين، وانا معاشي 900 جنيه بس“.

وتابع: ”المسؤولين في النقابة قالولي إن الفترة دي النقابة بتمر بظروف بسبب استقالة هاني شاكر، ولا يستطيعون اتخاذ قرار بالتكفل بهذا المبلغ في الوقت الحالي، وأنا بقول لهم حرام عليكم اللي بتعملوه في أعضاء النقابة، الموسيقيين بقوا بيشحتوا وانتم ولا هنا، هو احنا انتخبناكم علشان تعملوا فينا كده؟“.

وأشار أبو الليف إلى أنه الآن لا يعمل، ولا تأتيه عروض لإحياء حفلات أو أفراح بسبب سيطرة مطربي المهرجانات على الساحة الفنية، في غياب من النقابة التي تتحمل وحدها هذه الأزمة، دون أن تضمن حقوق المطربين الحقيقيين، على حد تعبيره.

وأكد أبو الليف أن ظروفه المادية اصبحت صعبة، لأنه لا يعمل أي مهنة أخرى سوى الفن، وتوقفه عن الغناء أدخله في أزمة كبيرة.