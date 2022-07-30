روان بن حسين تكشف حقيقة دخولها قصة حب جديدة

كشفت الفاشينيستا ومشهورة مواقع التواصل الكويتية روان بن حسين حقيقة دخولها في قصة حب جديدة بعد طلاقها، مشيرة إلا أن هذا الكلام غير صحيح، وهي تركز في الفترة الحالية على عملها وابنتها.

وجاء تعليق روان بن حسين على سؤال إحدى متابعاتها عبر سناب شات حول حقيقة دخولها في علاقة جديدة، حيث قالت: ”هل روان دخلت في قصة حب؟“.

وردت روان على سؤال متابعتها من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على سناب شات قالت فيه: “ شوفوا أنا حبيبة الحب، أنا أحب الحب، لكن هو لا يحبني.. لا تسألوني إذا كان فيه حب جديد، ما فيه، فيه أنا فيه شغلي فيه فلوسي فيه بنتي دول أسباب السعادة في الحياة“.

وأضافت المشهورة الكويتية قائلة: “ لكن من جديد حب وعوار القلب وكسر الخواطر وزواج وطلاق ومحاكم، خلاص ما أقدر“.

وقبل أيام وجهت روان بن حسين رسالة تحمل نصائح للسيدات المعنفات من قبل أزواجهن.

وقالت بن حسين إنه ”في حال تعرضت المرأة للضرب عليها أن ترد بالمثل، إعمالا لمبدأ اللي يضربك اضربيه، وأنا أرفض تماما العنف ضد المرأة أتركه ولكن إذا ضربني لا أسكت“.

وعن أزمتها مع زوجها السابق، أوضحت: ”كنت أتمنى لو أنني لم أشارك الجمهور بتفاصيل أزمتي مع زوجي السابق، لكن هذا ما حدث، وتلقيت مساندة كبيرة من الجمهور“.

وبشأن اتجاهها للغناء، أشارت خلال استضافتها في برنامج ”هي وبس“ الذي تقدمه الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، إلى أنها ”وجدت في الموسيقى علاجها وغذاء روحها“.

وبينت أنها ”أنتجت أغنيات تعبر عنها وأنها طرحت أغنية كان ياما كان في يوم المرأة العالمي العام الماضي، وأهدتها إلى كل نساء العالم تحت شعار أنت لست وحدك“.

ولفتت إلى أن ”كل امرأة بالعالم تستاهل إنها تتدلع وتتحب وينكتب عنها أغاني وليش ما تعيش حالة الحب اللي تتمناها“.

وردا على سؤال رضوى الشربيني كيف لسيدة في جمال وثقافة روان بن حسين أن تتعرض لما تعرضت له مع زوجها السابق؟ أجابت أن ”الموضوع ليس بالشكل ولا مستوى الثقافة، لكن هناك أشخاص لا يرون الإنسان الذي بجانبهم كافيا، ممكن يكون عندك كل شيء بس ما تكوني كفاية للشخص الذي أمامك“.