روزانا اليامي تكشف عن إصابتها بمرض جلدي

كشفت الإعلامية السعودية روزانا اليامي عن إصابتها بمرض جلدي في قدمها، مشيرة إلا أن الألم الذي تشعر به ليس سهلا.

ونشرت روزانا اليامي صورة لقدمها عبر حسابها الشخصي عبر سناب شات، وعلقت عليها قائلة: ”اللهم لا اعتراض“، لتتلقى بعدها العديد من الرسائل من جمهورها متمنيين لها الشفاء.

وردت روزانا اليامي على تعليقات متابعيها قائلة: ”الله يسلمكم والحمد لله.. الوجع مو بسيط بس الله يقدرني عليه وكل اللي يجي من الله خير.. وتصبحوا على ألف خير“.

وكانت روزانا اليامي قد حسمت الجدل بشأن ارتدائها الحجاب وارتباطها مجددا، موضحة أنها ليست محجبة.

وتابعت روزانا اليامي، في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، أن ”الحجاب الذي لا يغير أسلوب ونمط حياة الفتاة ليس بحجاب؛ لأنها ترى الحجاب ليس قطعة من القماش لكنه ”أخلاقيات“، وأسلوب حياة.

وفيما يتعلق بموضوع الارتباط أكدت روزانا أنها حاليا ليست مرتبطة بأحد.

وقالت: ”أنا سينغل.. ولما قلت (كلامك سيف على رقبتي) كان لأخوي وأنا مش مرتبطة.. ارحموني ترا أنا عندي إخوان وعندي أهل ولما أتكلم عن رجل وأقول رجالي فأنا أتكلم عن أحد من إخواني“.

وفي وقت سابق، كشفت الإعلامية السعودية، أن زواجها كان يقف وراء مغادرتها العمل في قناة روتانا.