الشركة المنظمة تفاجئ آمال ماهر بعد انتهاء الحفل (فيديو)

فاجأت الشركة المصرية المتحدة المنظمة لحفل آمال ماهر، الفنانة المصرية عقب انتهاء حفلها، حيث قدمت لها قالب حلوى عليه صورتها وعبارة أهلا بعودتك.

وتداول نشطاء مصريون مقطع فيديو للحظة خروج آمال ماهر من منصة الحفل الغنائي الذي أقامته في العلمين الجديدة، لتفاجأ بالهدية الرمزية التي أبدت سعادتها بها، حيث التقطت مجموعة من الصور بجوارها.

وأحدث الحفل الفني الغنائي الذي أحيته الفنانة آمال ماهر، الجمعة، في العلمين الجديدة، أصداء واسعة وردود فعل لافتة، خاصة أنه الحفل الأول لها بعد اختفائها الطويل الغامض وإعلان اعتزالها الفن العام الماضي.

وكانت آمال ماهر قد أطلت على جمهورها بعد فترة طويلة من الانقطاع، وقدمت باقة من أغانيها، في حفل فني حضره وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وعدد من الشخصيات الرسمية والمجتمعية.

وتباينت ردود الفعل على عودة آمال ماهر وأدائها في الحفل الفني الحي، إلا أن غالبية التعليقات اتفقت على الإشادة بالفنانة المصرية وبصوتها وأدائها على المسرح، الذي اشتعل بالألعاب النارية احتفاء بعودتها.

الفنانة إلهام شاهين، التي حضرت الحفل، أشادت بآمال ماهر، وعلقت قائلة عبر إنستغرام: ”حفل آمال ماهر في العلمين .. الله على مصر وجمالها.. الرقي والشياكة في العلمين .. مع منظر البحر الساحر وفنانه من أجمل أصوات مصر .. الطرب الممتع مع آمال ماهر“.

وقال الإعلامي البارز هاني عزب معلقًا على حفل آمال ماهر: ”حفل ناجح وكبير للفنانة #امال_ماهر والاحتفال بعودتها للغناء والتواجد مع المصريين.. الألعاب النارية من تقديم الفنان أحمد عصام، الفيديو إهداء للي ييقولوا الحفل فاضي“.

وكانت ماهر أثارت جدلا واسعا في الأشهر الماضية؛ بعد اختفائها بشكل غامض، وسط مطالبات شعبية ورسمية بالكشف عن مصيرها، مع تداول معلومات بشأن اختطافها وتهديد حياتها.

وتفاعل العديد من الفنانين مع أزمة آمال ماهر التي قيل إنها مخطوفة وتتعرض للتعذيب، بحسب البعض، في حين دخلت نقابة المهن الموسيقية على خط الأزمة لتؤكد أن آمال ماهر بخير.