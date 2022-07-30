رضا حامد باكيا: أنا "ما باكلش عيش" وعادل إمام طردني من الشغل

كشف الفنان الكوميدي المصري رضا حامد عن معاناته بسبب قلة الأعمال التي تعرض عليه، مشيرا إلى أن الفنان عادل إمام طرده بعدما عمل معه لمدة 9 سنوات، وذلك بسبب أن أحد الأشخاص أوصل له كلاما خاطئا عنه.

وأضاف رضا حامد خلال لقائه ببرنامج ”كلام الناس“ الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة mbc مصر: “ أنا ما باكلش عيش، والمصريين أجمل حاجة فيهم إنهم بيقولوا الحمد لله، وابنتي بيتهمني بالتقصير في البحث عن العمل، وشعر بالقلق علي، وفوجئت إنه كلم مؤلف مسلسل جزيرة غمام على صفحته، ورد عليه وقال له والدك نجم وفنان كبير وحاجة محترمة، وإن شاء الله هيبقى معانا“.

وأشار رضا حامد إلى أنه عمل مع الفنان عادل إمام لمدة 9 سنوات، شارك خلالها في العديد من أعماله التي حققت نجاحا كبيرا.

وأوضح: ”ناس نقلت له كلام غلط عني فطردني، ولكن هو صاحب فضل عليا في إني أشارك في مسرحية بودي جارد“، موضحا: ”حدث خلاف بيني وبين الفرقة بالمسرحية، واستبعدوني“.

وأكد رضا حامد أنه لم يخطئ في حق عادل إمام.. وقال باكيا: ”أنا لم أقل شيئا خاطئا في حق الأستاذ عادل إمام، لكن حدث موقف، واتفهم بطريقة خاطئة.. وعادل إمام تاريخ كبير جدا، ولن أنسى له أي موقف، وتعلمنا منه التمثيل والكوميديا، وربنا يعفو عنه“.

ووجه رضا حامد رسالة إلى الفنان تامر حسني طلب خلالها منه الاستعانة به في أعماله الفنية، مشيرا إلى أنه شارك معه من قبل في فيلمه ”عمر وسلمى“.

وأضاف الفنان المصري: “ دوري مع تامر حسني في فيلم ”عمر سلمى“ كان صغيرا ولم يكن مميزا، وبعدها عملت معه في فيلم آخر، ولم يستعن بي منذ ذلك الفيلم“.

وواصل حديثه عن تامر حسني قائلا: ”تامر شخصية جميلة ومش هحاول أهاجمه يمكن يجيبني في دور، لو هاجمته مش هيفكر أشتغل معاه“.

وسألته المذيعة مستفسرة عن مقولته بأنه لن يهاجمه ليرد قائلا: ”عشان مجابنيش في دور تاني، وهو عارف إني راجل ليا في التمثيل ودمي خفيف، وزي أبوه أو خاله“.