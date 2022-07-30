بعد مهاجمتها "جرأة" نسرين طافش.. انتقادات تطال تولين البكري لظهورها بـ"مسبح"

تعرضت الفنانة السورية تولين البكري لانتقادات واسعة، إثر نشرها صورة لها وهي في ”المسبح“، وذلك بعد انتقادها لجرأة الآخرين في التصوير.

وكانت ”البكري“ قد أثارت جدلا واسعا، عقب نشرها منشورا غامضا عبر حسابها في ”فيسبوك“، وهي تهاجم فيه زوجين، دون أن تكشف عن هويتهما، متهمة إياهما بـ“قلة الحياء“ بسبب نشرهما علنا تفاصيل علاقتهما.

كما اتهمت الفنانة السورية، الثنائي الذي لم تسمه، بسعيه لـ“إغاظة آخرين“، ووصفتهما بـ“الأفاعي“.

وجاء في منشور ”البكري“: ”لم نعد نعرف ماذا نحارب الوباء….أم البلاء…!! أم الغباء…. أم الغلاء…. أم قلة_الحياء…!! لم يمر بتاريخ أو زمن أو حقبة أتعس وأرذل وأسفل وأسخف من هذه السنين التي نعيشها اليوم. سنين قلبت جميع الموازين يلي بيحبو بعض عنجد مابيكونوا مضطرين يورجوا هالشي للعلن بس الظاهر الأفاعي حابين يجاكرو حدا..“.

ورجح متابعون وحسابات معنية بأخبار المشاهير، أن تكون تولين البكري قد قصدت الفنانة الفلسطينية نسرين طافش في هجومها، خاصة وقد تزامن منشورها مع صور لـ“طافش“ وزوجها من شهر عسلهما، تخللتها تفاصيل جريئة.

وما لبثت ”البكري“ بعد انتقادها للذين يقومون بتصوير جميع تفاصيل حياتهم، أن نشرت صورة لها من حوض سباحة، وقد ظهرت بجسدها من الجزء العلوي ”عارية“.

وانهالت الانتقادات على الفنانة السورية، إذ سخرت منها متابعة بالقول: ”علساس انتي احسن من نسرين طافش“.

واستنكرت ”صفاء“: ”يعني تحكي عن قلة الحياء وانتي وين الحياء في صورتك؟“.

ووصفتها أخرى بـ“الحسودة“: ”تحكي على نسرين طافش وانتي مصورة هون بلا تياب يا حسودة“.

كما انتقدتها متابعة أخرى: ”كنتي عم تنقدي نسرين طافش ليش منزلة صورها مع جوزها…انت شو يعني منزلة صورك بالجامع مثلا….فعلا الجمل ما بشوف حردبته“.

وقالت متابعة: ”والك عين تحكي على نسرين العما عليكي“، وقد وضعت رسما يصف تولين البكري بـ“الأفعى“، ردا على منشورها.