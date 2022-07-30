ملحن مصري يعتذر لأكرم حسني ويتراجع عن اتهامه بالسرقة

تقدم المطرب والملحن المصري محمود المنسي باعتذار إلى الفنان أكرم حسني بعد اتهامه بسرقة لحن أغنية ”للي“ التي غناها الفنان محمد منير من لحن أغنية ”ولد الهلالية التي قدمها المنسي، مشيرا إلى أنه ما قام به من اتهام هو سوء تقدير منه.

وكان الفنان محمود المنسي قد تقدم ببلاغ إلى إدارة يوتيوب يتهم فيه زميله، أكرم حسني بسرقة لحن أغنيته ”للي“ من أغنية ”ولد الهلالية“ التي قدمها قبل سنوات، مما جعل إدارة يوتيوب تحذف أغنية ”للي“.

ونشر المنسي فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قال فيه: ”بالنسبة للجدل اللي أثير الأيام اللي فاتت بخصوص تشابه لحن أغنيه (للي) مع أغنيتي ولد الهلاليه ومطالبتي بحقوقي الأدبية، فأنا حابب أوضح أكتر من نقطة، أنا لما نزلت أغنية للي وسمعتها، سمعت إن لحنها يكاد يكون متطابقًا مع لحن أغنيتي فأنا كفنان غيرت على شغلي وتعبي وعملت فيديو أطالب فيه الناس إن هي تحكم، وعملت خطوات نحفظ فيها حقوقنا وقدمنا شكوى على فيديو الشركة المنتجة واتقفل“.

وتابع المنسي: ”من بعدها الشركة المنتجة تواصلوا معنا، وقعدت مع الفنان أكرم حسني، وبصراحة الراجل استقبلني في بيته، وأحسن ضيافتي، وكان في منتهى الأدب والذوق والاحترام بس ما وصلناش لحل“.

وأردف: ”بعدها أخويا وصديقي الفنان أمير محروس تواصل معي وحاول يقرب وجهات النظر، وأنا بشكره جدًا من كل قلبي على مجهوده لحد ما رجعت لنفسي، وحطيت النوتة الموسيقية للأغنيتين جنب بعض لقيت فيهم تشابه كبير لكن مش تطابق“.

وأشار إلى خطأه في اتهام أكرم حسني قائلا: ”هنا أدركت إني أسأت تقدير الموقف تمامًا وزي ما أنا قلت قبل كده، إن الفلكلور ملك الجميع إنه يتصرف فيه فأنا استخدمته بتصرف وهو استخدمه بتصرف تاني، والنتاج الأخير إن الأغنيتين مش شبه بعض“.

وردا على اتهامه بسرقة لحن ”ولد الهلالية“ من الفلكلور المصري قال: ”وبالنسبة للاتهامات اللي بتقول إن أنا سارق من الفولكلور فأنا واخد بيت واحد بس من الفولكلور، وبنيت عليه أغنية أربع دقائق من إبداع المؤلف والملحن تقدروا تسمعوهم، وعندنا أمثلة كتير من الموضوع ده، وتعملت في أغاني كتير أنتم بتحبوها زي على حسب وداد لعبد الحليم حافظ، زي أغنيه خطوة يا صاحب الخطوة من ألحان عزيز الشافعي وأغاني تاني كتير جدا“.

وواصل: ”ضايقني عناوين السوشيال ميديا اللي بتقول إن أنا بتهم أكرم حسني بالسرقة، وده محصلش إطلاقا في أي تصريح مني، ولو الكلام تحور ووصل لك يا اكرم بالشكل ده، فحقك عليا أنت أخ كبير وفنان مبدع، وكلام زي ده ولا يأثر إطلاقا في حد بتقلك، فكان لازم أطلع تاني وأوضح سوق التقدير وأعترف بغلطي“.

واختتم: ”دي نقطه للأسف بقت غايبة عن ناس كثير الأيام دي، وأنا عايز أشكر كل اللي حاول يقربوا جهات النظر، وأخيرًا أنا قفلت الموضوع ده تمامًا مش هاتكلم فيه تاني“.