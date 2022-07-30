من هو الإعلامي الكويتي الراحل عبدالله عاجل العنزي؟

غيَب الموت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، الإعلامي الكويتي عبدالله عاجل العنزي، أحد الإعلاميين المتخصصين في المجال الرياضي.

ونعى مدونون وأفراد من عائلة العنزي بينهم شقيقه، الإعلامي الشاب الذي توفي بشكل مفاجئ، إثر أزمة قلبية أنهت حياته، وفق ما أكده المحامي حسين العصفور في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“.

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون

فجعت اليوم بخبر وفاة الأخ والصديق #عبدالله_عاجل اثر سكته قلبيه

أحد أنقى القلوب وأطيبها

طيب الخلق والاخلاق

اسأل الله أن يرحمه ويغفرله ويرزقه الفردوس الأعلى

إنا لله وإنا اليه راجعون@abdullah_3ajel pic.twitter.com/0cwZ26K8JY — المحامي/ حسين العصفور (@lawyer_h_alas4) July 29, 2022

ومن المقرر أن يتم تشييع العنزي عقب صلاة عصر اليوم في مقبرة الصليبخات أكبر مقبرة في الكويت والتي تقع شمال شرق البلاد.

ولا تتوفر معلومات كافية حول سن ودراسة وحياة الإعلامي الشاب، الذي بدأ منذ سنوات بتقديم برنامج رياضي عبر منصة ”يوتيوب“.

إنا لله وإنا إليه راجعون ، ولاحول ولا قوة إلا بالله ، توفى اليوم ابن العم الشاب الخلوق #عبدالله_عاجل ، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب .. pic.twitter.com/xtAQLBoLx9 — د.ماجد خزيّم المطرفي (@Dr_Majedkhuzaim) July 30, 2022

ويمتلك الإعلامي الراحل الذي يعرِف عن نفسه بأنه ”صانع محتوى“، عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتابعه عبر صفحته في ”تويتر“ 12 ألف شخص، وعبر قناته في ”اليوتيوب“ 7 آلاف مشترك، بينما يتابعه على ”إنستغرام“ 187 ألف متابع.

وأطلق الراحل اسم ”أبو عاجل“ على قناته في ”اليوتيوب“ التي انطلقت عام 2019، ويصفها بأنها ”أفضل قناة بالعالم بالكون بالتاريخ بالكرة الأرضية“.

ويعتبر الإعلامي الراحل أحد أعضاء فريق قناة ”استفهام tv“ و“استفهام سبورت“، اللتين تم إطلاقهما قبل عدة سنوات على موقع الفيديوهات العالمي ”يوتيوب“.

وتختص قناة ”استفهام tv“ التي تم إطلاقها عام 2013 بعرض الأفلام القصيرة والبرامج الهادفة، وكان يديرها عبدالله مع مجموعة من الشباب الكويتي، كما كان يشارك في تمثيل هذه الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز الدقائق وتتضمن نصائح اجتماعية.

فرق بينك وبين الجنة 5 دقايق pic.twitter.com/exbJ1yvHb3 — عبدالله عاجل العنزي (@abdullah_3ajel) November 5, 2016

أما قناة ”استفهام سبورت“ التي تم إطلاقها عام 2016 فإنها تختص ببث برنامج عن الرياضة والمباريات العالمية، وكان الإعلامي الراحل هو من يقدِم هذا البرنامج، ويغلب على تقديمه السخرية والفكاهة.

ونعى المدونون عبر ”تويتر“ الإعلامي الراحل، عقب أن دشنوا وسماً حمل اسمه وشهد تفاعلاً لافتاً من قبل إعلاميين وأكاديميين أبدوا تأثراً كبيراً بوفاته المفاجئة.

وحرص طيف واسع من المدونين على تداول مقطع فيديو للراحل، وهو يحث على الصلاة ويطالب متابعيه بالحفاظ عليها.

وظهر الراحل في الفيديو الذي يعود تاريخه إلى عام 2016 وهو يناشد متابعيه بعدم ترك الصلاة التي لا تأخذ من وقت الإنسان سوى دقائق معدودة.