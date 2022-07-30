أصداء واسعة لحفل آمال ماهر بعد اختفائها الطويل

أحدث الحفل الفني الغنائي الذي أحيته الفنانة آمال ماهر، الجمعة، في العلمين الجديدة، أصداء واسعة وردود فعل لافتة، خاصة أنه الحفل الأول لها بعد اختفائها الطويل الغامض وإعلان اعتزالها الفن العام الماضي.

وكانت آمال ماهر قد أطلت على جمهورها بعد فترة طويلة من الانقطاع، وقدمت باقة من أغانيها، في حفل فني حضره وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وعدد من الشخصيات الرسمية والمجتمعية.

وتباينت ردود الفعل على عودة آمال ماهر وأدائها في الحفل الفني الحي، إلا أن غالبية التعليقات اتفقت على الإشادة بالفنانة المصرية وبصوتها وأدائها على المسرح، الذي اشتعل بالألعاب النارية احتفاء بعودتها.

الفنانة إلهام شاهين، التي حضرت الحفل، أشادت بآمال ماهر، وعلقت قائلة عبر إنستغرام: ”حفل آمال ماهر في العلمين .. الله على مصر وجمالها.. الرقي والشياكة في العلمين .. مع منظر البحر الساحر وفنانه من أجمل أصوات مصر .. الطرب الممتع مع آمال ماهر“.

الفنان المخضرم نبيل الحلفاوي علق قائلًا: ”عودة آمال ماهر هي إثراء لساحة الغناء والطرب المصري والعربي. ودعم قوي لمساحة الفن الراقي الجاد المحترم. خالص التهنئة وصادق الأمنيات بالاستمرار والمزيد من العطاء والنجاح إن شاء الله“.

عودة آمال ماهر هي إثراء لساحة الغناء والطرب المصري والعربي. ودعم قوي لمساحة الفن الراقي الجاد المحترم.

خالص التهنئة وصادق الأمنيات بالاستمرار والمزيد من العطاء والنجاح إن شاء الله. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) July 30, 2022

وقال الإعلامي البارز هاني عزب معلقًا على حفل آمال ماهر: ”حفل ناجح وكبير للفنانة #امال_ماهر والاحتفال بعودتها للغناء والتواجد مع المصريين.. الألعاب النارية من تقديم الفنان أحمد عصام، الفيديو إهداء للي ييقولوا الحفل فاضي“.

حفل ناجح وكبير للفنانة #امال_ماهر والاحتفال بعودتها للغناء والتواجد مع المصريين.. الألعاب النارية من تقديم الفنان أحمد عصام الفيديو إهداء للي ييقولوا الحفل فاضي 🙂 pic.twitter.com/Z8chF9SPMN — Hani Azab (@Haniazab3) July 30, 2022

بدوره، قال المذيع شريف نورالدين عبر ستوري إنستغرام عن الحفل: ”طيب أنا شايف أخبار غير حقيقية أو مغلوطة عن حفل آمال ماهر وأنها كانت فاشلة وفاضية وكلام من دا. على مسؤوليتي الحفلة كانت منظمة هايل فيما عدا التأخير.. مستوى الحضور كان هايل وكان في محبين وعائلات وشباب وناس محترمة وشخصيات عامة.. هي كانت سعيدة جدًا.. غنت بس القديم وكلاسيكيات وأغنيتين جداد هايلين.. المكان (أرينا العلمين) هايل ومناسب للحفلات.. كانت هايلة وسعيدة وعطشانة غنا وجمهور شهادة للحق ومن المكان“.

من جهتها، قالت مغردة باسم ”أمينة صالح“ تعليقًا على الحفل: ”عودة #آمال_ماهر من جديد من أحلى الأخبار بالنسبة لصوت مصري قوي ووجودها مهم على الساحة الفنية مستنين الألبوم الجديد بفارغ الصبر“.

المغرد ”محمد الشميري“ علق قائلًا: ”ألف مبروك العودة … الوسط الفني اشتاق لك ولصوتك ولكل جديد منك كلنا حدك يا أقوى صوت في مصر“.

وقال المغرد ”وليد أحمد“ داعمًا آمال ماهر: ”#آمال_ماهر صوت رائع ضيعتي سنين من عمرك بغلطة .. لسه قدامك وقت وكلنا وراكي في انتظارك بأغاني قويه تليق بصوتك الرائع“.