فرقة "ميرور" توضح تفاصيل حالة "مو" المصاب بحادثة سقوط "شاشة عرض"

كشف أحد أعضاء فرقة ”ميرور“ الصينية، اليوم السبت، آخر تفاصيل الحالة الصحية لعضوها، والذي يدعى ”مو“، بعد نقله للعناية المركزة، إثر إصابته بشكل مباشر في حادثة سقوط ”شاشة العرض“.

وكانت الفرقة الصينية قد تعرضت لحادث مأساوي بعد سقوط شاشة عرض عملاقة على عضوين من فرقتها أثناء إحيائها حفلًا، يوم الخميس، في هونغ كونغ، ما أدى إلى إلغائه وتوقف جميع عروضها المقبلة.

ونقل عضو الفرقة في سلسلة تغريدات عبر حسابه على ”تويتر“، جانبًا من الوضع الصحي للشاب المصاب عن هيئة المستشفى، إذ أكد ”انتهاء العملية الجراحية التي أجراها، أمس الجمعة، مع استمرار وجود (مو) في وحدة العناية المركزة“.

ولفت بيان الهيئة إلى أن ”العلامات الحيوية للشاب المصاب مستقرة“.

وقال عضو الفرقة إن ”الفريق الطبي صنف حالة (مو) على أنها حالة حرجة لكنها مستقرة“، مبينًا أنه ”في العرف الطبي يتم تصنيف المصابين الذين يحتاجون لتخدير أثناء العملية بأن حالتهم حرجة“.

وأضاف أن ”الفريق الطبي يراقب الوضع الصحي للشاب المصاب عن كثب“.

وكانت فرقة ”ميرور“، نفت ما أشيع عن أكثر من إصابة بين أعضائها، مشددة على أنهما اثنان فقط.

وترددت معلومات عن إصابة 3 من أعضاء الفرقة، فيما راجت أخرى عن إصابة 5 خلال العرض، وهو ما فندته الفرقة عبر حسابها على موقع التواصل ”تويتر“.

وأعادت الفرقة التأكيد على وجود إصابتين فقط بين أعضائها، وتعودان للراقصَين ”فونغ“ و“مو“.

فيما أعلن بيان للمستشفى في وقت سابق عن خروج الراقص الآخر ”فونغ“، والذي وصفت حالته في وقت سابق بالمستقرة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للشاشة أثناء سقوطها، مباشرة على أحد الراقصين، قبل أن تهوي على الآخر.

وقال وزير الثقافة كيفين يونغ، في إفادة، يوم الجمعة: ”من الملاحظة الأولية، انقطع سلك وأدى إلى سقوط الشاشة، وتسبب في إصابة الراقصين“.

وجرى تشكيل الفرقة ذات الشعبية الكبيرة، في العام 2018، من خلال برنامج لتلفزيون الواقع وكل أفرادها من الذكور.