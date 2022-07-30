"رسائل غامضة" تثير الشكوك حول انفصال دنيا بطمة ومحمد الترك

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، أنباء عن انفصال الفنانة المغربية دنيا بطمة عن زوجها المنتج البحريني محمد الترك.

وشكك جمهور المشهورين بانفصالهما، بعد رسائل غير مباشرة وجهها الزوجان لبعضهما البعض فيما يبدو عبر حسابيهما في مواقع التواصل.

وكان المنتج ”الترك“ قد أثار تكهنات بشأن خلاف حاد مع الفنانة ”بطمة“، بعد كتابته منشورا عبر خاصية ”استوري“ في ”انستغرام“، تحدث فيه عن ”الخيبة بعد تقديم التضحيات“.

وجاء في المنشور: ”لم أندم على أي شيء فعلته في حياتي، فهناك أشياء فعلتها خوفا على من أحب وأشياء فعلتها محبة، وأشياء فعلتها دون أن أفكر، ولكن عندما تصل إلى مرحلة أنك كل ما فعلت هو عبارة عن سراب في نظر أقرب الناس هنا يجب علي الوقوف والتفكير جيدا“.

ولاحقا، ختم رسالته بمنشور بالقول ”الحلقة الأخيرة“، قبل أن يتابع: ”الكرامة أغلى من الحب.. فإن تعرضت كرامتك للإهانة الأفضل لك أن تنزع قلبك وتسحقه بقدمك.. لا ترخص نفسك.. لا أحد يستحق“.

بينما نشرت دنيا بطمة رسائل تعبر عن ”إحساسها بالوحدة وعدم وجود سند في حياتها“.

وتسببت هذه المنشورات، بانتشار أنباء عن وجود خلافات حادة بينهما وانفصالهما.

ولم يعلق كل من ”الترك“ و“بطمة“ على هذه الأنباء، فيما يبدو أن الفنانة المغربية قررت تجاهل المسألة، لتوثق تواجدها في المغرب.

بينما لا يزال المنتج البحريني مستمرا في إرسال رسائله ”الغامضة“ عبر حسابه في ”انستغرام“، التي وجه فيها اتهاما غير مباشر بـ“تغير بعض الأشخاص حوله، وإصابته بجرح عميق في قلبه“.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها أنباء عن خلافات بين الثنائي الشهير، فسبق أن راجت في العام الماضي أنباء حول انفصالهما، خاصة بعد ظهور الفنانة المغربية في أكثر من فيديو بمفردها من دون ”الترك“، ليعاود المنتج البحريني نفي الشائعات بنشر صورة تجمعه بها، معلقا عليها: ”الحب“.