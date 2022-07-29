صفاء سلطان تقلد أصالة وأحلام ونجوى كرم بشكل مذهل (فيديو)

قامت الفنانة الأردنية صفاء سلطان بتقليد مجموعة من الفنانات والفنانين من بينهم الفنانة السورية أصالة والإماراتية أحلام الشامسي، والفنان السوري جورج وسوف، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى الآغا ببرنامجه ”صدى الملاعب“ المذاع عبر شاشة mbc1.

وطلب الآغا من صفاء سلطان تقليد أصالة، لتقوم بتقليدها ببراعة، ثم طلب منها تقليد أحلام الشامسي لتفعل ذلك بطريقة أضحكت الجمهور، لتقوم بعدها بتقليد الفنان جورج وسوف وعدد من الفنانين الآخرين.

ونشر الحساب الرسمي لقناة mbc1 عبر إنستغرام جزءا من الحلقة التي تقوم فيها الفنانة الأردنية بتقليد الفنانين، حيث حاز على إعجاب المتابعين الذين أشادوا بموهبة صفاء سلطان في التقليد.

يذكر أن الفنانة صفاء سلطان قد أصيبت قبل أشهر بعدة جلطات دخلت على إثرها إلى المستشفى.

ونشرت صفاء سلطان في نهاية شهر ديسمبر الماضي مجموعة صور لها من داخل المستشفى عبر حسابها الشخصي على موقع ”انستغرام“ وعلقت عليها قائلة: “ بآخر يوم من هالعام يلي مرق عليي بحلوه وبمره رح ودعه وأنا متل ما اتعودت وماشية على قاعدة بحياتي (الضربة يلي ما بتقتل بتقوي)“.

وتابعت الفنانة الأردنية في منشورها: ”الحمدلله رب العالمين بعد جلطات متعددة وأيام صعبة كتير مرقت عليي وعلى بنتي وأهلي وأصدقائي وأحبابي“.

وودعت الفنانة الأردنية عام 2021 قائلة: ”رجعت لقول أهلاً وسهلاً بعام 2022 ووداعاً وشكراً لعام 2021 لأنها أسقطت أقنعة عن أكتر من حدا وخلصت منهن، ولأنها عطتني درس قاسي بمعنى الصداقة الكذابة، وانطعنت طعنة غدر بس ما مت وهاد لحاله بيكفي لقول ألف حمد وشكر يارب إنك خلقتني قوية وشكراً يارب لأنك عطيتني عمر جديد لأقدر كون جنب بنتي يلي عاشت لحظات خوف ورعب إنها تفقدني“.

ووجهت رسالة لابنتها قائلة: ”آسفه حبيبتي وبعدها أخواتي وأمي وأبي ويارب تقدرني كون متل ماتعود عليي الكل، كون سند وفرحة لكل يلي حوليي“.

واختتمت منشورها قائلة: ”عام جديد مليان أعمال ونجاحات وسعادة وراحة بال إن شاء الله بسم الله وتوكلت على الله، ومتل مابقول ورح ضل قول حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وكل عام وانتوا بألف خير“.