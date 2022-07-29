سمير صبري: اعتذار مبروك عطية "مسرحية هزلية"

أكد الدكتور سمير صبري، أحد أشهر المحامين في مصر استمراره في الإجراءات القانونية ضد مواطنه الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي رغم اعتذار الأخير بعد اتهامه بازدراء الأديان وإهانة السيد المسيح.

وقال صبري في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن اعتذار عطية لن يفيد لأن الجريمة المتهم فيها ارتكبها بالفعل، مشيرا إلى استمراره في متابعة البلاغ المقدم منه للنائب العام ضد عطية.

وأضاف ”الاعتذار من الدكتور مبروك عطية مسرحة هزلية تكررت في تصريحات مسبقة ومن غير المنطقي الإساءة وارتكاب الجرائم ثم إنهاء الأمر بالاعتذار“.

وتابع سمير صبري ”كل من يرتكب جريمة عليه تقديم الاعتذار وفقط وبالتالي تسود الفوضى في المجتمع خاصة في القضايا الشائكة، ومبروك عطية أخطأ من قبل وقدم اعتذارا واليوم نفس الأمر، وهذا النهج لم يعد مقبولا“.

وكان صبري قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد عطية، متهما إياه بازدراء الأديان بالسخرية من السيد المسيح.

وطالب بوقف مثل هذه الممارسات التي تؤدي إلى الاحتقان المجتمعي، مشيرا إلى أن التصدي لمثل هذه المحاولات لا علاقة لها بديانة قائلا:“فخور أني مسلم يتصدى لهذه الممارسات“.

وتضمن البلاغ: ”فوجئ الجميع بما نشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه المدعو مبروك عطية الداعية الإسلامي بسخريته من السيد المسيح وإنكار أسم المسيح ولقبه وتداول هذا الفيديو بالصوت والصورة وظهر فيه قائلاً ”بلا السيد المسيح بلا السيد المريخ“.

وقدم الداعية الإسلامي المصري مبروك عطية اعتذارا بعد موجة من الجدل والغضب ضده.

وخرج الداعية المصري، عميد كلية الدراسات الإسلامية في الأزهر الشريف سابقا، بمقطع فيديو نشره عبر صفحته بموقع فيسبوك مقدماً اعتذاراً تجاه ما وصفه بـ“سبق لسان“.

وقال عطية في الفيديو: ”مين اللي أفتى بأن المسكين المسيحي يأخذ كرتونة رمضان، مبروك عطية، ومن الذي أفتى بأن معاملة المسلم للمسيحي يجب أن تكون مثل معاملة المسلم للمسلم، له ما يعبدون ولنا ما نعبد، مبروك عطية. وأن مردناً جميعاً إلى الله“.

واستكمل عطية: ”مين اللي محفظني من أول الكُتاب حتى عميد كلية (لا نفرق بين أحد من رسله)“.

وأضاف: ”ما حدث سبق لسان. وهذا الفيديو اعتذار لسبق اللسان نتيجة انفعالي على إبراهيم بيه عيسى المحترم الذي يشيد بموعظة الجبل، وذكرت رأيي في هذا الشأن“، في إشارة منه للصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى الذي دائماً ما يثير الجدل بشأن قضايا دينية وفقهية.