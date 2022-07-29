ميرنا شلفون: لا أنزعج من وصفي بنجمة الإغراء

قالت الفنانة السورية ميرنا شلفون أنها لا تنزعج من وصفها بـ ”نجمة الإغراء“، لكنها لا تحب أن يتم حصرها في هذا الدور.

وأضافت الفنانة السورية خلال استضافتها ببرنامج ”إنسان“ الذي يقدمه الإعلامي عطية عوض: ”لا أنزعج من وصفي بنجمة الإغراء أو إني أكون (سكسي)، ولكني أرفض أن يتم حصري في هذا الدور، وربطي دائما بالأدوار الجريئة أمر غير صحيح“.

وتعجبت شلفون من ربطها بالأدوار الجريئة فقط رغم أنها لم تقدم أعمالا جريئة طيلة سنوات عملها سوى عملين فقط، أبرزهما دورها الذي قدمته بمسلسل ”سكر وسط“، وهو المشهد الذي قدمته مع الدكتور.

وأشارت الفنانة السورية إلى أن الجمهور يترك كل أعمالها ويركز فقط على الأدوار الجريئة التي قدمتها، وهذا ما ترفضه، مشيرة إلى أنها فنانة شاملة وتقدم جميع الأنواع.

وعن تعمد إثارتها الجدل بسبب ملابسها الجريئة، أوضحت أنها لا تتعمد مطلقا الإغراء أو إثارة الجدل، مشيرة إلى أنها ليست من تختار ملابسها لنفسها، ولكن مصممي الأزياء هم من يقومون باختيار أزياء لها تبرز أنوثتها.

وأعربت ميرنا شلفون عن غضبها الشديد ممن يدعون لها بالهداية عبر مواقع التواصل الاجتماعي موضحة: ”يفور دمي إذا حدا بقلي الله يهديكي“، مؤكدة أنها على استعداد تام بالتفرغ والجلوس مع هؤلاء لأخذ دروس دينية منهم.

وسألها عطية عوض عن الشيء الذي من الممكن أن يدفعها لارتكاب جريمة لترد قائلة: ”أذية أمي.. أي حدا يقرب على أمي.. ببساطة لأن أمي أغلى مني“.

جدير بالذكر أن الفنانة السورية ميرنا شلفون دائما ما تثير الجدل بإطلالتها الجريئة التي دائما ما تعرضها لانتقادات واسعة من الجمهور السوري.