نعيم حمدي: جورج وسوف لم يعد يستحق لقب "سلطان الطرب"

أثار الفنان السوري نعيم حمدي حالة من الجدل بسبب تصريحاته التي تحدث خلالها عن مواطنه الفنان جورج وسوف، حيث أشار أنه لم يعد يستحق لقب سلطان الطرب.

وقال نعيم حمدي خلال استضافته ببرنامج ”كويز“ المذاع عبر إذاعة ”ميلودي إف إم“ السورية أن صوت الفنان جورج وسوف اختلف كثيرا عن السابق بسبب عامل العمر والمرض، مؤكدا أنه لم يعد يستحق لقب ”سلطان الطرب“ الذي توج به لعقود وذلك بسبب اختلاف المعطيات حاليا.

وانتقد الفنان السوري إصرار مواطنه ”وسوف“ على صعود المسرح حتى الآن رغم اختلاف صوته عن السابق، موضحا أنه لو كان في مكان ”وسوف“ لما صعد المسرح مجددا.

وأعرب الفنان السوري عن حبه واحترامه لمواطنه الفنان جورج وسوف، مشيرا إلى أن ما قاله هو بسبب حبه له وحرصه عليه.

وكشف الفنان نعيم حمدي سبب غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الإعلام هو السبب بسبب تسليطه الضوء على عدد كبير من الفنانين الجدد، مهملين الفنانين الكبار، على حد تعبيره.

وأشار نعيم حمدي إلى أنه صاحب أول فيديو كليب في الوطن العربي وهو أغنية ”ياما رحنا ومشينا“ عام 1976، مضيفا أنه بعد عرض الكليب تلقى انتقادات كبيرة لأنه وضع يده على كتف الموديل بطلة الفيديو كليب.

ورحب الفنان السوري بفكرة إعادة تقديم أغانيه من قبل الفنانين الشباب، بشرط ألا يقوموا بالتغيير فيها.

واتهم نانسي زعبلاوي بإفساد أغنيته “ ياما رحنا ومشينا“، التي نسبتها لنفسها في ألبوم أصدرته مؤخرا، مؤكدا أنه لا يصح أبدا أن تقوم بنسب الأغنية إلى نفسها وهو ما زال على قيد الحياة.