علاء مبارك يهاجم إبراهيم عيسى.. والسبب خالد بن الوليد

هاجم نجل الرئيس المصري الراحل علاء مبارك، الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، بسبب ما وصفه بـ“استمرار الأخير في التشكيك بالرموز الدينية الإسلامية، وآخرها التعرض لخالد بن الوليد“.

وقال علاء مبارك في تغريدة على تويتر ”في إيه يا أ ابراهيم مالك ! كفى تشكيك فى الثوابت الإسلامية و تشويه الرموز ، ما الهدف من خلق حالة من الجدل والتناقض فيما يخص الأمور المتعلقة بالعقيدة و الرموز الإسلامية ؟ ما صدقنا خلصنا من موضوع الصيدلي و رحلة المعراج فجأة كده قررت تدخل على خالد بن الوليد ! أ ابراهيم انت عايز ايه؟“.

في إيه يا أ ابراهيم مالك ! كفى تشكيك فى الثوابت الإسلامية و تشويه الرموز ، ما الهدف من خلق حالة من الجدل والتناقض فيما يخص الأمور المتعلقة بالعقيدة و الرموز الإسلامية ؟ ما صدقنا خلصنا من موضوع الصيدلي و رحلة المعراج فجأة كده قررت تدخل على خالد بن الوليد ! أ ابراهيم انت عايز ايه؟ pic.twitter.com/klrwSpWOsF — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 29, 2022

وكان الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، تناول في حلقة من برنامجه المذاع على قناة الحرة الأمريكية، شخصية الصحابي خالد بن الوليد، والتي طرحت سؤالا مفاده “ خالد بن الوليد قائد أم سفاح“.

ويبدو أن علاء مبارك تأخر في الاطلاع على مضمون الحلقة، التي أذيعت في شهر فبراير/ شباط الماضي، إلا أنه تم تسليط الضوء مؤخرا على فحوى هذه الحلقة، بعد تهديد تلقاه الإعلامي المصري إبراهيم عيسى من قبل تنظيم داعش بالقتل، حيث كانت الإساءة لخالد بن الوليد ضمن أسباب التهديد بتصفية إبراهيم عيسى.

ورد الإعلامي المصري على تهديد تنظيم داعش، بتغريدة أورد بها الآية القرآنية ”قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا“.

ودرج الإعلامي المصري إبراهيم عيسى على طرح أفكار دينية مثيرة للجدل، كان من بينها انتقاده استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح بمساجد مصر، معتبرا أن ذلك ”طقس سلفي طرأ على مصر حديثا“.

واعتبر الإعلامي المصري، أن ”استخدام مكبرات الصوت في الصلاة، نوع من أنواع النفاق والرياء الديني“، مشيرا إلى أنه أيضا ”يمثل نوعا من أنواع إرهاب الناس برغم أن من يؤديها ناس طيبون وليسوا إرهابيين ولكن التصرف نفسه“.

وتحدث إبراهيم عيسى عن صلاة التراويح، قائلا، إن ”صلاة التراويح الجماعة ليست سنة وبالتأكيد ليست فرضا، ولكنها اختراع تنظيمي من الخليفة عمر بن الخطاب“.

وأضاف أن ”الأصل في صلاة القيام في رمضان هي الصلاة بمفرده، والنبي (صلى الله عليه وسلم) كان يصليها بمفرده وليس في جماعة كما يحدث الآن“.