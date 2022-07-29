حسام حبيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

تقدم المحامي جميل سعيد المستشار القانوني للفنان المصري حسام حبيب ببلاغ للنائب العام المصري، ضد طليقة موكله الفنانة شيرين عبد الوهاب يتهمها خلاله بـ“السب والقذف“.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد تقدمت مؤخرًا ببلاغ للنائب العام ضد حسام حبيب تتهمه خلاله بالنصب عليها، عبر استيلائه على سيارة بقيمة 3.25 مليون جنيه مصري (172 ألف دولار).

وقال محامي حسام حبيب في بلاغه، إن ”الفنانة المصرية اتهمت موكله بالسرقة، وقامت بسبّه وقذفه على الهواء مباشرة، على مرأى ومسمع من المواطنين“.

واستشهد جميل سعيد بنص ما قالته في تصريحات تلفزيونية، موضحًا أن موكله تعرض أيضًا للتشهير والتهديد العلني، لذلك اتخذ إجراءً قانونيًا ضد شيرين عبد الوهاب.

ومؤخرًا تقدم ياسر قنطوش المستشار القانوني للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، ببلاغ للنائب العام ضد ”حبيب“ يتهمه خلاله بالنصب على موكلته.