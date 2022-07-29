عبدالرحمن المطيري يقوم بأخطر مغامرة في العالم

كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عبدالرحمن المطيري عن مشاركته في ما وصفها بأنها ”أخطر مغامرة في العالم“، وذلك خلال رحلته السياحية التي يقوم بها برفقة عدد من أصدقائه.

ويزور عبدالرحمن المطيري خلال جولة في قارة أفريقيا عدداً من الأماكن والمناطق السياحية، وخلال زيارته لجنوب أفريقيا قرر أن ينفذ أخطر مغامرة في العالم، وهي القفز الحر من مكان مرتفع.

وبحسب المطيري وفريقه، فإن تلك المغامرة تعرف بأنها أطول قفز حر في العالم والتي تعتبر المغامرة الأخطر في العالم، ويأتي لها المغامرون من مختلف أنحاء الكوكب من أجل الاستمتاع بها والإحساس بما تحمله من خطورة ورعب.

وقال المطيري: ”موعودون بتجربة مغامرة هي الأخطر في العالم، مخيفة، قرينا أذكارنا الحمدلله وصلينا الفجر جماعة، وبنط نط حر ما معك إلا حبل بس تحس بشعور إنك طير في السما“.

ونشر عبدالرحمن المطيري عدداً من الصور والمقاطع عبر حسابه في ”سناب شات“ لتوثيق مراحل الرحلة السياحية الأفريقية، وكذلك المغامرة الخطيرة التي قام بها، علماً أن بعض أصدقائه رفضوا الفكرة.

ووقع المطيري ورفاقه وكذلك غالبية من يقومون بهذه المغامرة المرعبة على إخلاء مسؤولية قبل تنفيذ القفز من فوق الجسر، وشارك المشهور السعودي مع متابعيه توقيعه للتأكيد على قيامه بالمغامرة.

ونشر المطيري صورة له بعد ارتدائه التجهيزات اللازمة واتخاذ الاحتياطات المطلوبة من أجل تنفيذ تلك المغامرة، وعلق عليها بالقول: ”بسم الله توكلت على الله“.

وقال في مقطع له: ”بسم الله توجهنا إلى المغامرة الأخطر والأكشن الأقوى في العالم، وأطول قفز حر في العالم، ومعي البطل أبومبارك“ في إشارة لـ ابن دفنا.

يشار إلى أن عبدالرحمن المطيري وعدد من مشاهير السعودية، منهم المشهور ”بن دفنا“، يقومون بجولة أفريقية تمتد عبر 5 دول، بدايتها من جنوب أفريقيا.