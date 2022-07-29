لخلاف على "بوابة الريح".. عائلة الشاعر الراحل محمد الثبيتي تقاضي الفنان محمد عبده

أعلن نجل الشاعر السعودي الراحل محمد الثبيتي عن اتخاذ العائلة إجراءات قانونية ضد الفنان محمد عبده، بدعوى غنائه قصيدة ”بوابة الريح“ من دون ”عقد رسمي“.

وعلق نجل الشاعر الراحل في تغريدة عبر حساب يحمل اسم والده في موقع ”تويتر“ بالقول: ”للتوضيح غناء الفنان محمد عبده لقصيدة بوابة الريح لوالدي الشاعر محمد الثبيتي تم بدون عقد بيننا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده“.

وكان الفنان محمد عبده قد أحيى حفلا غنائيا في دار الأوبرا في فرنسا، إذ غنى خلال الحفل قصيدة ”بوابة الريح“ للشاعر الراحل الثبيتي.

وسبق أن أقر محمد عبده بتقصير الفنانين في الغناء للشاعر محمد الثبيتي وانشغالهم باختيارات أخرى، حيث سبق وصرح: ”بالنسبة للشاعر محمد الثبيتي فنحن مقصرون في حق هذا الشاعر فكنا في الماضي مشغولين في اختيارات فنية وابتعدنا عن شعراء الحداثة“.

وقبل نحو عامين، لفتت عائلة الشاعر الراحل في بيان لها على ضرورة ”موافقتها“ على غناء محمد عبده لـ“بوابة الريح“، بعد تأديته للقصيدة في أحد البرامج في حينها.

وذكرت العائلة في بيانها، آنذاك: ”نحن عائلة الشاعر الراحل محمد عواض الثبيتي، تلقينا بشكل مفاجئ بادرة فنان العرب الفنان الكبير محمد عبده مساء الأربعاء 9 ديسمبر 2020م في برنامج (ضيف بدر) على حساب وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، على تطبيق الإنستغرام، وغنائه لقصيدة والدنا الشاعر محمد الثبيتي ”بوابة الريح“، والتي كانت خطوة مميزة لتسليط الضوء على تجربته- رحمه الله- الشعرية للعامة وتقديمها كبروفة تغنى للمرة الأولى، متطلعين مستقبلاً بعد موافقتنا باستكمال الإجراءات النظامية، أن تتواكب في صورتها النهائية مع تجربة غنائية كبيرة لها“.

ويعد الشاعر محمد الثبيتي (1952 – 2011)، أحد أبرز شعراء الحداثة الذين عرفتهم المملكة، وقد لقب باسم ”سيد البيد“، وبدأت شهرته في ثمانينيات القرن الماضي.