"سمول كابتشينو" يتعرض للسخرية بعد ادعائه تلقيه "اتصالا مهما"

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو جديدا للمشهور سعد العنزي، والمعروف بـ“سمول كابتشينو“، متهمين إياه بـ“فبركته“.

وظهر ”سمول كابتشينو“ في مقطع فيديو وهو يقوم بإلغاء وضعية الصامت على هاتفه الجوال، ثم قام بحمل هاتفه الآخر، ليقوم بالاتصال على جواله الأول، وفق متابعين.

وارتبك المشهور السعودي أثناء ذلك، محاولا فيما يبدو، الادعاء بأن هناك من سيتصل على هاتفه.

وادعى ”سمول كابتشينو“ أنه ”ينتظر مكالمة مهمة“، بعد انشغاله عن صديقه بهواتفه الجوالة.

وأمسك المشهور السعودي بأحد هاتفيه، ليجيب على شخص يدعى ”فهد“، مدعيا أنه ”المتصل“، لكنه في أثناء ذلك ارتبك مجددا وهو يحاول إيجاد صيغة للإجابة، في الوقت الذي عاود فيه الاتصال على هاتفه الآخر فيما يبدو.

ويتهم العديد من مستخدمي مواقع التواصل، سمول كابتشينو، بـ“التمثيل“ خلال توثيقه مقاطع فيديو، إضافة إلى اتهامه دائما بـ“إحراجهم“ بتصرفاته.

وتعرض كذلك المشهور السعودي لموقف محرج أثناء بثه مع فتاة أجنبية عبر تطبيق ”تيك توك“.

وحاول ”سمول كابتشينو“ فيما يبدو خلال البث، إظهار مدى إعجاب المتابعين والمتابعات خاصة به، إذ قال للفتاة إن ”متابعيه يستفسرون منه إن كان يحبها“.

وأثناء محاولته إيصال هذه الفكرة، قامت الفتاة بتكذيبه، قبل أن تخبره أنها ”تعرف أن خاصية التعليق عنده في تيك توك مغلقة“.

وبدا على المشهور السعودي الإحراج، قبل أن يتلعثم محاولا التخلص من الموقف، بالقول إنه ”يقصد التعليقات في حسابه في سناب شات“.